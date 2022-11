Cancela el Gobierno de Jalisco participación de funcionarios en la FIL

El Gobierno de Jalisco no participará en la Feria Internacional del Libro (FIL) por las ofensas y ataques del grupo que controla a la Universidad de Guadalajara; afirmó el gobernador del Estado. Negó que busquen boicotear el evento o que estén organizando una protesta para este sábado durante la inauguración de la edición.

"El Gobierno de Jalisco no organiza marchas ni vamos a intervenir en nada que tenga que ver con la FIL. Este año no va nadie del Gobierno de Jalisco a este evento, ni representante, como entiendo que también se está procesando en otros poderes, en el Judicial y el Legislativo. Habría que preguntarle al Gobierno Federal si van a enviar representante, porque en todos los poderes constitucionales lo único que tenemos es ofensas, mentiras y ataques contra quienes tenemos responsabilidades públicas y esta dinámica tiene que parar. No se puede mantener silencio ante los actos que está generando el personaje que tiene secuestrada a la Universidad de Guadalajara y su grupo de lacayos; nosotros no vamos ya a guardar silencio ante esta situación y el Gobierno de Jalisco no va a estar presente en la Feria Internacional del Libro, ni en la inauguración, ni en eventos posteriores. Queremos a la FIL, pero queremos una FIL libre de caciques y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para lograrlo", expuso.

Añadió que la determinación de no participar no afecta el apoyo con personal operativo de seguridad, vialidad y protección civil para la realización del evento.

El gobernador sostuvo que quiere a la FIL, a la que calificó como un evento de la ciudad, pero argumentó que no pueden acudir y guardar silencio ante el cacicazgo del ex Rector Raúl Padilla.

"Lo que no vamos a hacer es permanecer callados y permitir que un mafioso disfrazado de promotor cultural siga engañando a la comunidad cultural del país e internacional. El silencio es lo que ha lastimado tanto a la Universidad, tener una Universidad secuestrada no se puede permitir y por eso llegó el momento de decir que a Raúl Padilla se le acabó el veinte", indicó.

El titular del Poder Ejecutivo estatal comentó que se sumaron a la decisión de no acudir a la Feria los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan, legisladores y algunas figuras nacionales como Luis Donaldo Colosio Riojas que dijo canceló su participación en solidaridad.

OF