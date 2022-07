Caminan por la paz en silencio y oración en Guadalajara

En silencio y en oración alrededor de 150 personas vestidas de blanco de diferentes colectivos cristianos participaron en la "Caminata por la Paz" entre ellos la Comunidad de Vida Cristiana, uniéndose a la invitación de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

La manifestación pacífica comenzó a las 10:30 am en la Casa Loyola, en la colonia Americana y culminó en la Glorieta de Los Niños Héroes conocida actualmente como De Las y Los Desaparecidos.

"Sin guerra y violencia, no es una utopía, por eso queremos decir una vez más, nunca a la guerra y a la violencia. Queremos orar, estamos orando", comentó el señor cura, José Abel Castillo, de la parroquia de nuestra señora de la Paz.

Los manifestantes que caminaron por todo avenida La Paz hasta llegar a la glorieta de avenida Chapultepec y Niños Héroes, traían entre sus manos flores en color blanco, veladoras y algunos carteles con desaparecidos.

Entre uno de los carteles que iba en el contingente era el del joven, Jonathan Emmanuel Serratos Virgen, de 31 años, quien el pasado sábado 9 de julio salió a celebrar su cumpleaños, acudió a un bar en Ávila Camacho y Circunvalación en donde estuvo con tres amigas, a las cuales después llevo a su casa, y su gps el último sitio que marcó fue por la calle Noche y Lluvia, en Jardines del Bosque en Guadalajara, cerca de las inmediaciones de Pueblo Quieto, desde ahí no se supo nada de él, tomó una ruta que no acostumbra y no les contestó a familiares que han buscado en diferentes puntos.

En oración Castillo, pidió también por todas aquellas personas que han sido víctimas de la delincuencia y han perdido a un familiar.

"Señor mientras te confiamos a las numerosas víctimas del odio del hombre contra hombre, invocamos tu perdón y suplicamos la gracia de tu conversión, te confiamos aquellos cuya vida terrena se ha visto abreviada por la mano violenta de sus hermanos y te suplicamos también por los que han lastimado a sus hermanos y a su hermanas que se arrepientan, alcanzando la fuerza de tu misericordia",manifestó en oración.

