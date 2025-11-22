La plataforma Saberes MX, presentada por el Gobierno de México, tiene como objetivo democratizar el acceso a la educación al concentrar en un solo sitio cursos, recursos, talleres, microcredenciales y certificaciones de instituciones públicas de educación superior.

El proyecto forma parte de la política educativa federal para acercar el conocimiento a toda la población sin importar edad, trayectoria académica o ubicación, y se lanzó de manera oficial durante la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.

Saberes MX busca convertirse en el repositorio educativo público más grande del país, con contenidos elaborados por universidades, dependencias y organismos nacionales. De acuerdo con autoridades federales, se trata de una iniciativa que impulsa la formación continua, fomenta el aprendizaje permanente y fortalece el acceso equitativo a recursos académicos en línea, alineada con la filosofía de “aprender a aprender”.

Entre los primeros cursos disponibles destaca un programa para jóvenes enfocado en la prevención de adicciones y la construcción de ambientes de paz, que se estima que pueda llegar a millones de usuarios en el país.

¿Cómo registrarse en Saberes MX?

El registro a Saberes MX es gratuito y solo requiere que la persona usuaria cuente con una cuenta activa de Llave MX, la identificación digital del Gobierno de México. Para entrar, basta con seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de Saberes MX.

Seleccionar la opción “Iniciar sesión”.

Acceder con usuario y contraseña de Llave MX o crear una cuenta nueva.

Proporcionar CURP, correo electrónico y número de celular activo.

Confirmar el registro desde el correo recibido.

Iniciar sesión nuevamente para explorar los contenidos disponibles.

Elegir un curso o ruta de aprendizaje y dar clic en “Inscribirse”.

Una vez dentro, los usuarios pueden llevar un seguimiento personalizado de su avance, obtener insignias y microcredenciales, consultar rutas de aprendizaje por áreas temáticas y acceder a contenidos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Qué universidades participan?

La plataforma se nutre de materiales educativos creados por instituciones públicas de educación superior, organismos gubernamentales y centros de investigación. Entre las universidades y entidades participantes se encuentran:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM)

Tecnológico Nacional de México (TecNM)

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Universidad de Guadalajara (UdeG)

Arizona State University (ASU) como colaboradora internacional.

Transformación Digital

Aprende.mx

IMSS

Open Academy

Además, la plataforma seguirá recibiendo contenidos y materiales conforme más universidades e instituciones se sumen oficialmente al proyecto.

¿Por qué es importante Saberes MX?

Saberes MX representa una apuesta por transformar el acceso al conocimiento en el país al centralizar cursos de calidad en una plataforma gratuita y abierta para todas las personas.

Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca impulsar una nueva etapa educativa donde la capacitación permanente, la movilidad social y el acceso equitativo a contenidos de calidad estén al alcance de toda la población.

