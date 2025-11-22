La plataforma Saberes MX, presentada por el Gobierno de México, tiene como objetivo democratizar el acceso a la educación al concentrar en un solo sitio cursos, recursos, talleres, microcredenciales y certificaciones de instituciones públicas de educación superior.El proyecto forma parte de la política educativa federal para acercar el conocimiento a toda la población sin importar edad, trayectoria académica o ubicación, y se lanzó de manera oficial durante la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.Saberes MX busca convertirse en el repositorio educativo público más grande del país, con contenidos elaborados por universidades, dependencias y organismos nacionales. De acuerdo con autoridades federales, se trata de una iniciativa que impulsa la formación continua, fomenta el aprendizaje permanente y fortalece el acceso equitativo a recursos académicos en línea, alineada con la filosofía de “aprender a aprender”.Entre los primeros cursos disponibles destaca un programa para jóvenes enfocado en la prevención de adicciones y la construcción de ambientes de paz, que se estima que pueda llegar a millones de usuarios en el país.El registro a Saberes MX es gratuito y solo requiere que la persona usuaria cuente con una cuenta activa de Llave MX, la identificación digital del Gobierno de México. Para entrar, basta con seguir los siguientes pasos:Una vez dentro, los usuarios pueden llevar un seguimiento personalizado de su avance, obtener insignias y microcredenciales, consultar rutas de aprendizaje por áreas temáticas y acceder a contenidos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.La plataforma se nutre de materiales educativos creados por instituciones públicas de educación superior, organismos gubernamentales y centros de investigación. Entre las universidades y entidades participantes se encuentran:Además, la plataforma seguirá recibiendo contenidos y materiales conforme más universidades e instituciones se sumen oficialmente al proyecto.Saberes MX representa una apuesta por transformar el acceso al conocimiento en el país al centralizar cursos de calidad en una plataforma gratuita y abierta para todas las personas.Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca impulsar una nueva etapa educativa donde la capacitación permanente, la movilidad social y el acceso equitativo a contenidos de calidad estén al alcance de toda la población. YC