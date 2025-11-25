Messe Berlín elige a Jalisco como su sede en Las Américas

Este lunes el Gobierno de Jalisco y líderes en materia turística dieron a conocer que, Messe Berlin, una de las organizaciones de ferias y congresos más relevantes del mundo, eligió a la Zona Metropolitana de Guadalajara como sede de su oficina para Las Américas.

El anuncio se da a conocer en el marco de la confirmación de la primera edición de ITB Americas, la cual se celebrará en la Expo Guadalajara del 10 al 12 de noviembre de 2026.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que lo anterior significará un antes y un después para el desarrollo del sector turístico en la región.

“Por fin, tenemos esta sede en Jalisco, y estamos muy felices de compartirlo con todas y todos ustedes. Por primera vez en la historia, un evento derivado de la feria de turismo más importante del mundo tendrá lugar en Las Américas, y será aquí, en nuestra casa. Ningún otro país del continente ha tenido esta oportunidad”, manifestó el mandatario estatal.

Añadió, la instalación de Messe Berlin Americas en Guadalajara representa el poder contar una plataforma de proyección internacional para el turismo jalisciense.

Jalisco se consolida como nuevo eje del turismo en América con la llegada de ITB Americas

Además de albergar a la oficina regional de una firma que coordina más de 100 ferias internacionales cada año, Jalisco recibirá durante ITB Americas a miles de profesionales de la industria, representantes de más de 35 países, espacios de conferencias, sesiones especializadas y una zona de exhibición de gran escala.

Con ello, el Estado se coloca en una posición estratégica no solo como anfitrión, sino como agente articulador del ecosistema de viajes en América, destacó Lemus Navarro en rueda de prensa.

“Ya tenemos la Feria Internacional del Libro más grande en lectores del mundo, ITB Americas puede ser la feria de turismo más importante de todo el continente para los próximos años, hay que dimensionar esto”, dijo.

El Gobernador también puntualizó que el ITB Americas no busca competir con el Tianguis Turístico de Acapulco, sino ampliar las oportunidades del sector y detonar la llegada de ferias y eventos globales que favorezcan a México y a Jalisco en su conjunto.

Con 40 nuevos hoteles y 27 vuelos añadidos, Jalisco se posiciona como epicentro de grandes eventos globales

En su intervención, Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, expuso que la designación de Guadalajara como sede de la oficina continental de Messe Berlin y de ITB Americas fue resultado de una competencia internacional en la que Jalisco destacó por su infraestructura, su conectividad y la fortaleza de su ecosistema turístico.

Aseguró que el estado logró posicionarse como la opción más sólida frente a otros destinos postulados.

“Para todos los grandes eventos que vienen, entre ellos ITB Americas, tenemos una gran diversidad, y eso es un elemento diferenciador muy importante contra otros destinos con los que competimos”, comentó la Secretaria de Turismo, dijo.

La funcionaria agregó que el estado se encuentra en una etapa de expansión hotelera sin precedentes , con 40 nuevos hoteles en proceso y una oferta que superará las 90 mil habitaciones antes del Mundial 2026.

A ello se suma la operación de 27 nuevos vuelos que conectan con más de 90 destinos, lo que refuerza la capacidad logística para recibir eventos de gran escala.

Mario Tobías, CEO de Messe Berlin GmbH, celebró la llegada de la firma alemana a Guadalajara y reconoció la colaboración del Gobierno de Jalisco, la Secretaría de Turismo y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la ciudad para concretar esta expansión en América. Su declaración se sumó a la visión institucional de ITB Americas como un espacio de intercambio, negocios y proyección internacional para los actores clave del sector.

Gustavo Staufert Buclon, Director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, añadió que tanto el evento como la llegada de Messe Berlin Americas colocarán a Jalisco en una nueva dimensión de visibilidad mundial, impulsada por su infraestructura, movilidad y ubicación geográfica.

"ITB Americas 2026 se perfila como una plataforma integral para la industria turística: reunirá a 5 mil profesionales, 300 Hosted Buyers, más de 40 sesiones especializadas, dos escenarios de conferencias y una amplia área de exhibición", añadió el gobierno estatal.

Sus expositores cubrirán toda la cadena de valor del sector, desde operadores y aerolíneas hasta proveedores tecnológicos y asociaciones internacionales. Su operación implicará procesos de validación enfocados en atraer compradores con poder de adquisición activo y objetivos comerciales concretos, añadió.

La feria forma parte del portafolio de eventos globales de Messe Berlin GmbH, que incluye ITB Berlin, ITB Asia, ITB China e ITB India. Su llegada a México marca la apertura de una red continental que conectará oportunidades entre regiones y actores estratégicos de la industria.

México obtiene la distinción de País Invitado y Jalisco consolida su organización

Además, México fue designado como País Invitado Oficial de ITB Americas 2026, un reconocimiento que se reflejará en su programa y actividades protocolares.

El Gobierno del Estado adelantó que se fortalecerán las operaciones logísticas y las alianzas internacionales rumbo a 2026, con el propósito de asegurar una primera edición exitosa.

El anuncio contó también con la presencia de Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico; y Vicente Salas Hesselbach, Director General de Messe Berlin Americas, entre otros asistentes.

