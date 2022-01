COVID en Jalisco: Usuarios del transporte público piden aumentar unidades

Ante la cuarta ola de contagios y la llegada de la nueva variante del COVID, ómicron, la Secretaría de Transporte reforzó los operativos en el transporte público en Jalisco para vigilar que tanto choferes como usuarios utilicen el cubrebocas, bien colocado, durante sus trayectos.

EL INFORMADOR / G. Gallo

Los operativos, llevados a cabo por elementos de la Policía Vial, adscritos a la Setran, también supervisan que las unidades estén limpias y que tengan buena ventilación.

Luego de un recorrido realizado por este medio de comunicación en la zona conocida como "Los Dos Templos", en el centro de Guadalajara, se corroboró que las oficiales de la dependencia abordaban a las unidades que por ahí circulan, le pedían a los choferes que se colocaran bien la mascarilla y pedían que los usuarios se colocaran la suya para no tener que descender de la unidad, y a quienes no tenían cubrebocas las oficiales les entregaban uno.

Si bien algunas personas atendían la medida atentamente, otras se ponían el cubrebocas de mala gana, solo tapándose la boca, y otras más se la quitaban apenas descendían las unidades de los camiones.

Pese a ello, la mayoría de las personas aprobaron la medida, pues dijeron, el cubrebocas se convierte en por lo menos un filtro que ayuda a detener un poco más el virus ante las aglomeraciones que suele haber en las unidades, sobre todo en las horas pico.

"Me parece una buena medida para más seguridad para no contagiar a la demás gente, pero van bien llenos y eso pues también no evita que uno se contagie, porque hay algunos que no obedecen", contó por ejemplo Rubén Torres, quien consideró que si se pudieran meter más unidades por lo menos en horas pico, podría mejorar la situación.

María Antonieta Parra también coincidió con Rubén, y señaló que "estaría bien que metieran más unidades" para minimizar las aglomeraciones, además de que vio con buenos ojos la medida. "El uso del cubrebocas es bueno más que nada por el hecho de que muchas personas estornudan o tosen y la verdad los microbios sí vuelan y es mucho arriesgue. Ya muchos lo habían dejado, pero me parece muy bien por seguridad nuestra y de los demás".

"Creo que es una medida que tenemos que estar respetando todos, no solo en el camión, sino que siempre. Pero igual, usas cubrebocas en el camión y el camión va súper lleno, de nada sirve para subir porque luego hay gente que se lo quita arriba", señaló Carolina Barrera.

Por su parte José Silva consideró que el hecho de que los camiones vayan tan llenos va en contra de lo que se está promoviendo, por lo que además del cubrebocas debería buscarse otra solución para desahogar las unidades.

Pese a la medida del cubrebocas obligatorio, José opino que "en realidad no debe ser solo para subir al camión, sino que es obligatorio para andar en todos lados, para andar en la calle, para andar en todos lados porque esto previene las infecciones en las vías respiratorias", finalizó.

A finales de agosto de 2021, la Setran informó que se incrementó el número de unidades de 140 hasta 220 en el corredor de Periférico Sur, según lo requerían algunas rutas como la T19 (380), C113 (623A), T19-C07 (619 Roja), T19-C01 (380A), C133 (184), aunque también se incrementaron unidades en otras como la T17C-01, que traslada usuarios principalmente del poniente hacia el sur de la Ciudad.

Hasta el momento, no hay información sobre si esta medida sigue. Solo la ruta 380 señaló que mantiene la frecuencia de paso de dos a cuatro minutos en las horas pico durante la mañana y la tarde noche.

