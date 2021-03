COVID en Jalisco: Servidores de la Nación improvisan vacunación en Guadalajara

En el módulo para vacunar contra el COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) se programó la aplicación de cuatro mil dosis este viernes para mayores de 60 años residentes de Guadalajara.

Las personas fueron citadas vía telefónica y conforme a la primera letra de sus apellidos: A y B fueron los primeros, por lo que gente con la A llegó desde poco antes de las seis de la mañana.

La aplicación de la vacuna estaba programada de ocho de la mañana a las ocho de la noche, es decir, que se debió haber citado a unos 360 adultos mayores por hora para acabar con las vacunas descongeladas en una jornada ordenada.

Sin embargo, hasta las 9:30 de la mañana, solo habían llegado 200 autos y ya no había cola, lo que evidenció la falta de planeación de los llamados Servidores de la Nación, que ni siquiera tenían el listado de las personas por hora para constatar que fueran los citados, por lo que comenzaron a improvisar y a dejar pasar como sea.

Los organizadores, identificados con su chaleco caqui, iban y venían de un lado a otro tratando de reordenar criterios para dejar entrar a las personas para vacunar.

—¿Quién lleva la lista de las personas que citaron ayer para verificar que fueran las de las ocho de la mañana, de las nueve de la mañana? —se le cuestionó a uno de ellos.

—Más bien ya es ingreso general, con el apellido, pues, si los citaron, que vengan y se formen. Ahorita no hay gente en la fila, que se vengan.

—Pero hay gente que citaron a las cinco de la tarde, esas personas ya no van alcanzar vacuna si vacunan en general…

—No, pero que se pasen, háblales, sí te entiendo, pero no toda la respuesta se atendió como debió haber sido de forma telefónica, por eso se les dio una hora. Si se vienen ahorita no hay problema por el horario.

—Pero entonces no tienen la lista…

—No, no, no, no, nomás que sí sea de Guadalajara, que tenga 60 años y que venga en coche —contestó el servidor.

Al principio, fueron estoicos al dejar pasar solo a los residentes de Guadalajara, pero poco después, uno de los estudiantes voluntarios de la Universidad de Guadalajara recibió la orden de dejar pasar a los mayores de 60 que llegaran, sin importar el municipio.

“Mira, no es para que se sepa, lo que pasa es que está muy fluido, entonces si tu familiar es de otro municipio, que venga”, comentó el estudiante.

“Mucha gente no atendió el llamado y tenemos la dosis"

“Mucha gente no atendió el llamado y tenemos la dosis y tiene una vida de ocho horas después de descongelada”, justificó el Servidor de la Nación.

Hacia el mediodía, la Universidad de Guadalajara aclaró que hoy solo se vacunará a los mayores de 60, de Guadalajara, con apellidos con A y con B, aunque los que al final dejan entrar a las personas con criterios improvisados son los Servidores de la Nación.

NR