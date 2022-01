COVID en Jalisco: Laboratorios privados realizan la mayoría de las pruebas

Aunque el gobierno estatal asevera que tiene pruebas COVID suficientes, los laboratorios privados actualmente realizan ocho de cada diez test para confirmar o descartar contagios. De acuerdo con la base de datos publicada por la Secretaría de Salud Jalisco los centros de análisis particulares han realizado un millón 445 mil 349 pruebas desde abril del 2020 hasta el pasado 12 de enero, esa cifra supera ampliamente lo realizado en laboratorios federales, estatales y de la Universidad de Guadalajara.

El doctor Carlos Alonso Reynoso, especialista en epidemiología y salud pública, afirmó que las autoridades sanitarias han fallado en garantizar que todas las personas con sospecha de contagio puedan acceder a una prueba.

“Las autoridades no están respondiendo en proporción a lo que está sucediendo, es entendible que dada la alta demanda no se pueda hacer pruebas a todos los que las demandan, pero la oferta que hay es totalmente insuficiente”, comentó.

Cuestionó que funcionarios como el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y el director del IMSS, Zoe Robledo, hayan llamado a no buscar hacerse la prueba si no se tienen síntomas graves; subrayó que con esto se genera subregistro por los contagios que no quedan confirmados. Consideró que las autoridades deberían regular el costo de los test para evitar abusos.

Con el actual repunte de contagios, volvieron las filas de personas esperando para hacerse una prueba afuera de laboratorios privados. Los costos de una prueba PCR van desde 950 hasta los cuatro mil 300 pesos, según el laboratorio. La entrega de resultados en promedio es de 72 horas.

Sobre el tema, el gobernador del Estado negó desabasto de insumos para realizar pruebas en el sistema Radar Jalisco. Sostuvo que los largos tiempos de espera y la demora para agendar una sita se debe a “cuestiones logísticas”, como la falta de personal que se ha ausentado tras resultar contagiado.

“No hay falta de pruebas, tenemos las pruebas suficientes, evidentemente hay una presión y hay más persona solicitando pruebas. Hemos visto algunos laboratorios privados saturados, entendemos que ha aumentado la presión y estamos tratando de aumentar nuestra capacidad de operación. Es un problema también de personal, porque tenemos a muchos contagiados y eso ha complicado también la operación”, expuso.

