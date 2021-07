Aunque el 30 de junio 400 trabajadores de la salud fueron despedidos tanto en el Hospital Ángel Leaño como en el General de Occidente (Zoquipan) ante la baja de casos de COVID-19, se analiza recontratarlos.

“Son prioridad y tenemos esa necesidad y más. No sólo necesitamos 400, sino muchos más"

El titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Fernando Petersen Aranguren, aseguró que terminó su contrato laboral.

“El personal del Ángel Leaño está siendo estudiado para su recontratación dependiendo de los hospitales. Una buena parte puede que se contraten para el Hospital Zoquipan o el Geriátrico y el resto tendrá que valorarse donde se está requiriendo el personal de salud en el interior del estado”.

Mientras tanto, el gobernador afirmó que están realizando el proceso para ayudarles y dar una alternativa.

“Estamos viendo en dónde y cómo, pero sí les vamos a dar esa oportunidad. Tenemos necesidades en la nueva infraestructura de salud que hicimos en las regiones. También habrá que ver quién de ellos quiere irse a trabajar a otro municipio que no sea en la ciudad”, detalló.

Resaltó que la propuesta que se analiza se presentará a la brevedad, pero sí se garantizará el espacio para cada uno.

“Son prioridad y tenemos esa necesidad y más. No sólo necesitamos 400, sino muchos más. El asunto es que el Estado tiene necesidades específicas distribuidas en el territorio y con lo que haremos una propuesta que se trabaja con la OPD Servicios de Salud y la SSJ”, añadió.

Además, sobre el reclamo del personal de salud por no recibir finiquito o indemnización, el gobernador aseguró que “no hay despidos, se terminó su contrato”, por lo que no aplica ninguna de las dos. Aunque sí se les apoyará para tener un espacio.

