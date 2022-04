El COVID-19 no se va a ir, continuará circulando y es probable que a partir del año que entra se una a la influenza y a los otros virus de invierno, comentó el doctor Alejandro Macías Hernández, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato y ex zar de la Influenza AH1N1, durante la conferencia que impartió en el marco del Congreso Internacional de Avances en Medicina (CIAM) 2022, organizado por el Hospital Civil de Guadalajara (HCG).

"Casi seguramente este virus no se va a ir y a partir del año que entra se va a unir a los virus de invierno, como lo han hecho siempre los coronavirus, siempre han cocirculado en la época de invierno como la influenza. Yo creo que va a tomar su estacionalidad con los otros coronavirus" detalló.

El especialista explicó que la capacidad para variar del SARS-CoV-2, genera que no se alcance la inmunidad de rebaño, argumentó que sí se puede llegar a una "pared inmunológica" al tener altos niveles de población vacunada que presente cuadros menos graves de la enfermedad y baje la mortalidad.

"Nunca vamos a tener la inmunidad de rebaño, no vamos a llegar a un momento que digamos ya tanta gente tiene inmunidad que desapareció la enfermedad. No vamos a lograr la inmunidad de rebaño, pero si una pared inmunológica por eso va a ser importante vacunar a jóvenes y niños; para que el virus haga menos daño y no colapse instituciones", expuso.

Macías Hernández consideró que el escenario actual de semáforo verde en todo el país no significa que la pandemia terminó pues aún el promedio nacional de positividad en pruebas aplicadas ronda el 15% y para hablar de bajo riesgo debería ser menor al 5%.

Agregó que se debe promover la ventilación de espacios, el uso de medidores de dióxido de carbono, y mantener la utilización de cubrebocas en casos de enfermedad respiratoria.

A más de dos años de que el virus llegó a México, el investigador advirtió que la urgencia por la pandemia desnudó las carencias del sistema de salud nacional y urgió a que se invierta más en el sector. Añadió que se puso en evidencia los altos niveles de automedicación y las carencias de los servicios médicos de atención primaria.

SABER MÁS

El doctor Alejandro Macías Hernández, profesor investigador en la Universidad de Guanajuato, afirmó que estos son los pasos que debe seguir México para prepararse ante una próxima pandemia.

Invertir más en salud

Contar con una red nacional de diagnóstico molecular

Tener atención primaria con estándares razonables

Ampliar capacidades de terapia intensiva y crecimiento de la ventilación mecánica de calidad.

Garantizar aporte suficiente de oxígeno para tratamiento médico

Que fabrique sus propias vacunas

