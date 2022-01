COVID: Alistan jornada para vacunar a rezagados; son 1.3 millones en Jalisco

Aunque la vacunación contra el COVID-19 ya va en la aplicación de dosis de refuerzo en Jalisco, aún falta por vacunar a dos de cada 10 personas que la podrían recibir. Por ello, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) ya alista una nueva jornada para su vacunación, informó la directora de determinación social, María Elena Pajarito.

Según las cifras reportadas por el Gobierno estatal con corte al 1 de enero, suman 84% quienes ya recibieron al menos una dosis, por lo que faltarían al menos 1.3 millones de jaliscienses.

Pajarito señaló que, aunque sí abrirán la nueva jornada, van de acuerdo con el plan de vacunación del Gobierno federal, por lo que no se sabe con seguridad cuándo podrían iniciar. Sin embargo afirmó que sería antes de junio.

“Ahorita estamos en la campaña de vacunación de refuerzo para adultos mayores, segundas dosis de 12 a 17 años y está por aperturarse la segunda de AstraZeneca para los que les toca. Pero en lo posterior está definitivamente considerado aperturar también para las personas que no tienen ninguna dosis y será en general: para mayores de 18 años. Recomendamos seguir las redes sociales oficiales para informarse cuándo se abra”, dijo.

El grupo más avanzado en la vacunación es el de personal de salud, que alcanzó 99%, le sigue personal educativo con 98%, los jóvenes de 18 y más con 84% y las personas de 30 y más con 80%. El resto se encuentra aún por debajo de estas cifras.

Pajarito resaltó que si bien aún hay quienes no se han vacunado porque no lo desean así, por el momento no se contempla ninguna obligatoriedad para que se vacunen. Resaltó que con la cobertura arriba de 80% de la población vacunada hay cierta seguridad.

“Aunque la vacunación no protege del contagio, si baja el riesgo de hospitalización y gravedad de la enfermedad, por eso es importante que la población se vacune”, expresó.

Para quienes tienen rezagada la segunda dosis, añadió que pueden acudir a los módulos donde estén aplicando la vacuna del mismo laboratorio que les tocó (Pfizer, Moderna o AstraZeneca). Ahí, con sus papeles, tendrán que pasar al área de incidencias donde los buscarán en el sistema y podrán ser inoculados.

JM