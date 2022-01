COVID: Abarrotan Secretaría del Bienestar en Jalisco por correcciones en certificado de vacunación

Las instalaciones de la Secretaría del Bienestar en Jalisco lucen abarrotadas, no solo por las personas adultas mayores que tienen problemas en sus depósitos por la pensión que les otorga la Federación, sino también por aquellas personas que acuden para solicitar revisiones y correcciones en sus certificados de vacunación contra COVID-19.

Luego de un recorrido realizado por este medio de comunicación en la delegación estatal, ubicada en Miguel Lerdo de Tejada número 2466, en la colonia Arcos Vallarta, se constató que la espera en este lugar ronda entre los 45 y 60 minutos solo para ingresar a solicitar orientación sobre los errores en este documento, emitido por la federación tras la aplicación del esquema completo de vacunación contra el virus.

Entre los problemas más comunes que presentan quienes acuden a este lugar están el error en las fechas de la aplicación de las vacunas, en los teléfonos de contacto, que el certificado no aparece o la plataforma no les permite descargarlo, o que no aparece alguna de las dosis aplicadas.

Julieta por ejemplo, acudió para solicitar la corrección de su certificado y el de su esposo porque en ambos casos las fechas de sus aplicaciones fueron registradas de manera incorrecta, y teme que por este error no puedan hacer un viaje que tienen planeado para salir del País.

“Fuimos a vacunarnos en diferentes fechas a vacunarnos y estamos igual con problemas en el certificado, queremos viajar y estamos detenidos por eso. Aquí nos tienen esperando, sin mucha información, debería de haber más actividad, somos muchos y ellos saben que tuvieron muchos errores”, contó Julieta, quien señaló que desde hace al menos tres meses que ha solicitado la corrección a través de Internet sin tener respuesta.

Emma Adriana ni siquiera puede descargar el certificado, pese a que recibió su segunda dosis en abril del año pasado. “Desde entonces intenté sacar el certificado y pues no, nada más no se nos ha dado. En Internet nada más me dicen 'te estamos atendiendo', pero no me dan ninguna respuesta. Esperamos que podamos solucionarlo y que además nuestras autoridades tomen cartas en el asunto, que vean cuánta gente estamos en la misma situación, de esto debe haber muchas más que están pasando por la misma situación. Aquí nosotros tenemos que tomar nuestra distancia porque con la contagiadera que hay es muy arriesgado”, manifestó la señora Emma.

José Manuel tampoco puede descargar su certificación desde octubre del año pasado, y asegura que en su familia hay más personas con errores en sus documentos. Debido a que notó que en algunos establecimientos y eventos se solicita el documento para su ingreso, decidió acudir a la delegación estatal para pedir ayuda.

“Si más adelante se ponen más exigentes con la certificación, aquí vamos a estar formados todos, perdiendo el tiempo, horas de trabajo, tiene uno otras cosas que también importan. Vine a ver si aquí me van a dar la certificación o qué pasos tengo que seguir. Estamos aquí con las inclemencias del tiempo, aparte la falta de organización porque aquí estamos todos de pie, en cierta manera uno resiste un poquito más que las personas de más avanzada edad, pero ese es el pendiente”, manifestó José Manuel, quien pidió mayor organización en el sistema para la emisión y corrección de este documento.

No hay correcciones, solo se añaden dosis faltantes

Sin embargo, pese a las situaciones como las mencionadas, las y los trabajadores de la Delegación Jalisco de la Secretaría del Bienestar explican a las personas que acuden que en este sitio no pueden hacerse correcciones sobre el documento.

Lo único que es posible hacer es verificar que ambas dosis aparezcan en el sistema para poder expedir el certificado completo, pero en caso de que no estén registradas, la persona debe esperar un mes tras la solicitud de verificación.

Si después de este periodo la dosis sigue sin aparecer, es probable que la persona deba vacunarse nuevamente.

Los problemas sobre correcciones de otros datos como CURP, teléfonos o fechas incorrectas únicamente pueden hacerse en la plataforma https://cvcovid.salud.gob.mx/correccionDatos.html, donde la persona deberá marcar la casilla que corresponda según el error presentado, además de adjuntar en un solo documento en PDF las boletas de vacunación de la persona inmunizada.

Hasta el momento no hay información sobre cuánto tiempo puede tomar este proceso para recibir el documento corregido.

MF