En coordinación con el ayuntamiento de Guadalajara, su Unidad de Protección Civil y la comisaría tapatía, “Oxígeno Sobre Ruedas” ha logrado llevar oxígeno a alrededor de 300 familias, desde que comenzó a operar “de manera ambulante” el pasado 24 de enero, ante la escasez del producto en las distintas tiendas que lo comercializan.

Todos los días comparten la ubicación y el horario de recarga en sus redes sociales. Media hora antes de su llegada personal del ayuntamiento de Guadalajara ordenan a las personas para que tomen su debida distancia, además de que les regalan caretas de protección mientras esperan su turno, el cual es asignado por medio de tarjetas que entregan los encargados de “Oxígeno en Ruedas”.

Los acompañan también elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del municipio para verificar que no existan riesgos durante las recargas y que los tanques a rellenar estén en buen estado y que cumplan con las disposiciones que garanticen que estos son de uso médico, mientras que la comisaría vigila los alrededores para resguardar la seguridad de los asistentes que buscan rellenar sus tanques.

EL INFORMADOR / F. Atilano

El vehículo en el que viajan lleva en su interior los tanques que surten a los más pequeños, cuya capacidad alcanza para rellenar entre 60 a 65 tanques portátiles de 425 litros y 682 litros por día, con un costo de 250 pesos por recarga, explicó Marco Díaz, quien forma parte de Oxígeno en Ruedas. Aunque por ahora visitan solo un punto por día, ya analizan la posibilidad de establecer al menos dos puntos de recarga diarios, añadió.

“Esperemos que no nos suban a nosotros el oxígeno para poder seguir ofreciendo las recargas a ese precio, porque nosotros también tenemos que recargar. A nivel federal no hemos hablado sobre alguna regulación, pero Cofepris Jalisco fe quien nos dio el visto bueno para poder trabajar, sin ellos y sin Protección Civil, no podríamos estar haciendo esto”, añadió Díaz.

El director de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Guadalajara, Felipe López Sahagún, indicó que los puntos donde se realizarán las recargas se eligen de acuerdo al espacio en el cual pueda ordenarse a las personas sin exponerlas a riesgos de contagios de coronavirus, que la recarga no represente un peligro para las zonas habitacionales, que esté bien ventilado y que no reciba la luz directa del sol, por lo cual, la semana pasada las recargas se hacían solo de noche.

Sin embargo, este lunes, dijo, se generaron las condiciones para que la recarga se hiciera en el Parque San Jacinto, a las 14:00 horas. Ahí, al menos una hora antes de la llegada del oxígeno ya había alrededor de 20 personas formadas en espera de un turno.

Una de esas personas era Francisco, quien tenía desde las 6:00 am buscando oxígeno para su papá, quien hace dos semanas fue diagnosticado con coronavirus. Los negocios que visitó, dijo, no tenían el producto, pero en redes sociales supo que “Oxígeno en Ruedas” llegaría este lunes al parque San Jacinto, en Guadalajara.

EL INFORMADOR / R. Bobadilla

Gastó al menos 300 pesos en taxis en busca de recargar el tanque de 425 litros que su familia rentó el viernes por dos mil pesos a la semana, pero a las 10:30 de la mañana ya estaba en espera del oxígeno. Fue el primero en llegar, y ahí esperó a que llegara el negocio móvil aún con duda de que fuera una broma. El pequeño tanque, contó, le dura a su papá alrededor de seis horas corridas, “pero se lo ponemos por ratitos de media hora en lo que le levanta la respiración y se refuerza con un concentrador que le conseguimos para que el oxígeno le dure”, dijo.

Jonathan Pulido por su parte llegó al parque alrededor de las 11:00 horas, fue el segundo en formarse. Él acudió con un tanque de 682 litros que usualmente llena su familia para que su abuelito pueda seguir respirando, pues debido a un padecimiento de sus pulmones debe usar el oxígenos de por vida ya que estos solo trabajan al 40%. Sin embargo, debido a la escasez se ha complicado llenarlo de manera habitual, por lo que, Oxígeno en Ruedas no solo representa una esperanza para las familias que tienen pacientes con complicaciones por COVID-19, sino también a quienes lo requieren permanentemente.

LS