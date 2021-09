En una primera etapa, 20 jóvenes fueron vacunados contra el COVID-19 en el Estado de Jalisco gracias a que sus padres consiguieron un amparo para inocular a los menores contra el coronavirus en el Macromódulo del Auditorio Benito Juárez.

Después de casi dos horas de espera para ser vacunados, por fin se vieron las camisetas amarillas que decían “Somos 12 GDL” que usaron los menores para recibir su vacuna.

Al salir del recinto, algunos jóvenes expresaron su sentir, como Carolina, de 17 años, quien fue vacunada junto con otros tres hermanos, y dijo cómo se sentía tras recibir la vacuna contra el COVID-19.

“Tengo un poco dormido el brazo, pero de ahí en más todo bien. Me gusta que se preocupen por mí, son mi familia y me alegra a que me hayan ayudado a recibir la vacuna”, comentó la estudiante recién ingresada a bachillerato.

Por su parte, María Manuela Delgodere, madre de Carolina y sus hermanos, expresó que fu un proceso lento y pesado, ya que “tuvimos que firmar consentimiento, preguntas sobre el estado de salud de ellos, verificar que los comprobantes fueran verídicos. Para nosotros fue una sorpresa muy agradable, había 20 chicos adentro y nosotros, había otro amparo con ocho”.

Delgodere explicó que su proceso legal comenzó el 3 de septiembre y culminó 19 días después con la inmunización de sus hijos.

Padres revelaron que por el proceso legal para lograr los amparos, se pagaron 12 mil pesos en honorarios a su abogada.

La segunda aplicación de la vacuna, de la farmacéutica Pfizer, será el 15 de octubre para estos menores de edad.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

GC