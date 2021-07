El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso considera que las nuevas medidas de restricción puestas por la Mesa de Salud del Gobierno de Jalisco son obsoletas y limitadas, ya que un aforo no se puede establecer mediante porcentajes, las consideraciones deberían ser por la dimensión del lugar y ventilación.

“Me parece preocupante que estemos repitiendo patrones que ya se han tomado en ocasiones anteriores y que no han tenido el resultado esperado"

“Me parece preocupante que estemos repitiendo patrones que ya se han tomado en ocasiones anteriores y que no han tenido el resultado esperado, actualmente tenemos conocimientos científicos bien sustentados que nos explican claramente cuáles son las medidas que se deben de seguir para tratar de reducir el riesgo de contagio, no se puede hacer una generalización del aforo en términos porcentuales, cada lugar es distinto, no podemos determinar que el 50 por ciento de aforo sea igual de pocos metros cuadrados que otro con mayor cantidad de metros cuadrados, eso no está contemplado de manera adecuada”, dijo el experto.

Alonso Reynoso, académico e investigador por la Universidad de Guadalajara, señaló que el reducir los aforos de los restaurantes a un 50 por ciento no considerará el éxito de las restricciones para evitar contagios; para él, la ventilación es un factor importante que no consideró Gobierno del Estado.

“No están contemplando el punto más importante, la ventilación, cuando nosotros garantizamos que un espacio está bien ventilado, reducimos el riesgo de contagio, esta enfermedad se transmite por el aire, no por las superficies, ni por los zapatos ni por otras vías y se transmite principalmente en espacios cerrados, mal ventilados, cuando hay lugares así donde la gente se retira el cubrebocas, los aerosoles quedan suspendidos en el aire por horas y son inhalados, es cuando las personas se contagian”, comentó.

El especialista recomienda que los negocios utilicen un medidor de dióxido de carbono, el cual mide la calidad del aire, eso ayudará a determinar que el aire esté circulando en restaurantes.

“Si nosotros garantizamos la calidad del aire mediante diversas medidas, que son garantizar la ventilación adecuada, reducir los aforos de manera adecuada y proporcional a cada espacio que se esté midiendo no de manera general y términos porcentuales, además medimos la calidad del aire con medidores de dióxido de carbono que pueden calcular las partículas por millón que existen de dióxido de carbono dándonos una idea de que tan concentrado está o que tan saturado está el ambiente y que tan adecuada es la ventilación, podremos reducir el riesgo de contagio, es algo que las autoridades no están contemplando, las medidas se quedan muy cortas, son obsoletas en algunos sentidos”, acotó.

JM