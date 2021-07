COVID-19: Advierten reto con vuelta a clases híbridas

Si bien el Gobierno del Estado anunció que el 30 de agosto las escuelas de educación básica en Jalisco se reactivarán en las modalidades virtual y presencial, para el secretario general de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elpidio Yáñez, esto significará un reto.

El líder magisterial dijo que en conjunto con la Mesa de Educación se evalúa que el plan híbrido no implique aumentar el trabajo de los docentes.

“Nunca hemos dicho que no al trabajo, pese a los cambios y costos extras, fuera del sueldo. Pero también somos padres de familia y hay una serie de situaciones que no estaban previstas. Si bien estamos vacunados, no nos exime de que nos contagiemos, por lo que las escuelas deben contar con todos los protocolos”.

Por su parte, Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero Jalisco, coincidió en la necesidad de la presencialidad, pues en la Entidad 70% de niños en áreas rurales y 40% de zonas urbanas no tienen internet en casa.

“La educación a distancia no sólo implica (tener) internet en la escuela, sino en casa; también tener los aparatos electrónicos, un acompañamiento de maestros y padres y tener un espacio para concentrarse. Si queremos que no se incremente el rezago y abandono escolar, debe ser presencial”, remató.

