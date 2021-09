Este viernes comenzó la tercera jornada de aplicación de pruebas rápidas para la detección de COVID-19 en módulos itinerantes de la Metrópoli, como parte de la estrategia estatal a fin de detectar oportunamente casos del virus y cortar cadenas de contagio.

Desde antes de las 9:00 horas decenas de personas se formaron en el módulo instalado a un costado del Ayuntamiento de Guadalajara, al cual acudieron familias enteras a aplicarse la prueba, como ocurrió con la familia de Juana García, quien vive en la colonia Lomas de La Primavera en Zapopan.

Acudieron ella, su esposo y sus dos hijas, y tras 15 minutos de espera los médicos les confirmaron que Juana y su hija mayor habían resultado positivo a la prueba rápida de antígenos. Su esposo y su hija menor salieron negativos.

“Antier me empecé a sentir muy cansada y me tuve que salir de la casa de mi patrona donde trabajo. Ella fue la que le dijo a mi hija que hoy iban a estar aquí haciendo las pruebas y por eso nos venimos. Gracias a que están haciendo estas pruebas gratis nos dimos cuenta, porque de dónde sacamos nosotros dinero para hacérnosla a los cuatro”, dijo Juana, quien señaló, al parecer contagió en la casa donde trabaja; sin embargo, no dejó de acudir por la necesidad de trabajar y llevar dinero a su hogar.

Sergio Alfonso acudió al punto acompañado de su esposa y su mamá. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

Sergio Alfonso también acudió al punto acompañado de su esposa y su mamá, quienes decidieron realizarse la prueba contra la COVID-19 debido a que su hermana fue hospitalizada por el virus la tarde de ayer jueves. De los tres sólo él salió positivo. Según dijo su mamá, al parecer su hija, quien se encuentra internada, se contagió en el transporte público.

Carolina también acudió al mismo punto con su hijo Iker, de 15 años, quien dio positivo a la prueba. De acuerdo con Carolina, si bien su hijo asiste a la escuela preparatoria en un colegio, sospecha que en contagio se dio en una visita a familiares el fin de semana.

Iker, de 15 años, acudió con su madre a hacerse la prueba al presentar síntomas. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

“Ayer saliendo de la escuela comenzó con flujo nasal y decidí hoy no llevarlo a la escuela para que, en caso de que diera positivo, no crecer la cadena de contagios y pues lamentablemente sí salió positivo. Está muy bien que el gobierno tenga esta iniciativa porque al principio mucha gente lucraba con eso y la gente a veces no tiene dinero para hacérsela”, expresó Carolina.

Durante los días 9,10,13,14,15 y 17 de septiembre los módulos itinerantes se ubicarán en las cabeceras municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, con atención de 9:00 a 16:00 horas.

Las pruebas de antígeno se toman a personas con síntomas respiratorios como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, tos, dolor de pecho, dolor de garganta y/o escurrimiento nasal. Los municipios participantes apoyan en la logística y difusión de la campaña en la localidad, indicó el Gobierno del Estado a través de un comunicado.

JM