Mery Pozos asiste a toma de protesta de Canaco Guadalajara

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Mery Pozos, asistió como invitada especial a la toma de protesta del consejo directivo 2026-2027 de la Cámara de Comercio de Guadalajara, encabezada por Javier Arroyo Navarro.

En un evento que reunió a líderes del sector empresarial local, la legisladora federal reconoció la relevancia del organismo en el impulso económico de la entidad.

Al término de la ceremonia, felicitó a los integrantes del nuevo comité y manifestó su confianza en que su gestión permitirá fortalecer a las empresas locales, fomentar la generación de empleos y consolidar a Jalisco como un motor clave para la economía nacional.

Llamado a la unidad empresarial ante retos comerciales

Durante el acto, empresarios locales subrayaron la importancia de cerrar filas en torno a temas estratégicos como el Tratado de Libre Comercio, ante el contexto económico actual y los desafíos que enfrenta el sector.

Su participación no pasa desapercibida interpretándose como una señal clara de su oficio político y la capacidad de escuchar y dialogar con todos los sectores.

YC