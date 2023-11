CFE: ¿El recibo de la luz también aumentará en Jalisco este noviembre?

A partir de este mes de noviembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejará de aplicar un subsidio por el cual durante los meses de calor los consumidores pudieron tener una tarifa más baja.

Durante el verano, cuando las temperaturas incrementan y para sobrellevar el día a día se hace un uso excesivo de ventiladores, abanicos, aire acondicionado y otros recursos, el recibo de la luz puede presentar un ligero incremento ante esta necesidad de conjurar el calor. Es por eso que la CFE aplicó un subsidio para que ciertas regiones del país no se vieran afectadas económicamente ante estas prácticas.

No obstante, con la temporada de frío inminente entrando a México, este subsidio ya no es necesario, de modo que miles de mexicanos podrán ver un incremento en su recibo de luz. Las ciudades y los estados que ya no tendrán este subsidio aplicado son los siguientes:

Baja California

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Acapulco

Campeche

Cancún

Chetumal

Ciudad Acuña

Coatzacoalcos

Iguala

Mérida

Monclova

Monterrey

San Andrés Tuxtla

Tampico

Tehuantepec

Tepic

Torreón

Tuxtla Gutiérrez

Veracruz

Villahermosa

Debido a que Jalisco nunca aplicó para este subsidio de verano, en nuestro estado no habrá un incremento de la tarifa de luz durante este mes de noviembre, contrario a las regiones y ciudades donde estuvo vigente durante los meses de calor.

FS