CECAJ: Entregan constancias a establecimientos para el tratamiento de las adicciones

El secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ), Pedro Briones Casillas, informó que en 2021 se entregaron reconocimientos a 40 centros de tratamiento de adicciones, de los cuales 25 obtuvieron nuevamente esta distinción, sumada a 30 nuevos centros que ingresaron en 2022.

“Sí hay interés de estos centros por cumplir con las normas de atención a las personas que padecen una adicción. Nosotros estamos en la disposición de apoyar técnicamente a estas instancias para que sean espacios seguros y certificados, en donde y se pueda atender un problema de salud tan grave”, declaró.

En 2021 se inició un censo de los centros de tratamiento de las adicciones que existen en Jalisco. Suman un total de 390, los cuales se ubican en 51 de los 125 municipios de la Entidad.

“Queríamos saber cómo operaban y dónde había centros de tratamiento de las adicciones, en qué condiciones funcionaban y era una de las principales preocupaciones porque antes de esta administración no existía un registro”, detalló Pedro Briones.

En la Zona Metropolitana, Guadalajara es el municipio que más centros de atención de adicciones tiene con un total de 98, le siguen Zapopan con 63, Tlaquepaque con 38, Tonalá con 30, Tlajomulco con 21 y El Salto suma 26.

“Nuestra intención es apoyar a estos espacios para que suban sus estándares de calidad y trato a sus pacientes, y lo hacemos con asesorías y capacitaciones”.

Sobre las deficiencias que se detectaron en los centros de atención de adicciones, Briones Casillas abundó que estas fallas siguen en proceso de ser resueltas.

“Algunos centros son domicilios particulares que fueron adaptados, otros no cuentan con personal médico o de psicología, no tienen licencia sanitaria, los espacios son muy pequeños, y les falta el manejo de alimentos adecuado. Sin embargo, no queremos que dejen de atender a la ciudadanía y los estamos regulando para cumplan con las normas establecidas”.

Durante el periodo de 2021 y 2022, el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco atendió a un total de 25 mil 766 personas.

