Buscan anular convenio de distribución de aguas del río Verde

Con el argumento de que se aprobó con irregularidades por no haber tenido el aval del Congreso estatal, diputados acordaron solicitar que se anule el convenio de distribución de aguas del Río Verde, vigente desde septiembre de 2005. Ese acuerdo fue la base para el arranque de la construcción de la presa El Zapotillo y en el Jalisco cede casi el cien por ciento del líquido para el abasto de la ciudad de León Guanajuato.



En lo aprobado por los legisladores en la sesión de este jueves, se instruye a la Mesa Directiva entablar los recursos y las acciones legales necesarias para demandar la nulidad del denominado acuerdo de coordinación entre la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de la cuenca del Río Verde.



En el documento se detalla que, según un decreto del gobierno federal emitido en 1995, a Jalisco le correspondían 372 millones 139 mil metros cúbicos y a Guanajuato 119 millones 837 mil. Esta distribución se modificó con el aval del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña en el año 2005, tras la cancelación de la construcción de la presa de San Nicolás y la autorización del proyecto El Zapotillo; se dejó en cero la cuota de líquido para el Área Metropolitana de Guadalajara, se concedieron 57 millones de metros cúbicos para municipios de los altos y para León 119 millones 837 mil metros cúbicos.



Según los legisladores los cambios requerían la aprobación del Congreso pues su vigencia trascendía la administración estatal. Se deja abierta la posibilidad de recurrir ante la Suprema Corte a presentar una controversia.



Se quejan por parálisis en Comisión de Administración



Luego de cuestionamientos por el rezago en la discusión de acuerdos, el pleno del Congreso aprobó el relevo en la presidencia de la Comisión de Administración. Se designó a Víctor Tenorio en lugar de Alberto Casas, ambos diputados de Movimiento Ciudadano.



Trabajadores sindicalizados reclamaron atrasos en los pagos de compensaciones por el día del niño y de las madres; además de la indefinición en la compra de uniformes entre otros asuntos.



Pese al cambio en la titularidad de la comisión, no se logró que sesionara este jueves y quedó pendiente la aprobación de modificaciones al presupuesto del Poder Legislativo. Uno de los asuntos en pausa es la autorización de la reasignación de más de 10 millones de pesos para la compra de una casa para que sea la nueva sede de la biblioteca y archivo del Congreso.



Piden 4.5 MDP para fideicomiso del 22 de abril



En sesión del pleno del Congreso fue aprobado un acuerdo legislativo para solicitar al gobernador del Estado, que en el presupuesto 2018 se considere una donación de 4.5 millones de pesos al fideicomiso de apoyo de seguridad social para atender a los afectados por las explosiones del 22 de abril de 1992.



Por otra parte, se autorizó al Ayuntamiento de Guadalajara condonar pagos por los derechos de concesión, multas y recargos del año 2016 a los concesionarios del mercado Corona. Adicional se les da prórroga en el pago por los derechos de concesión de 2017, siempre que se cubran durante el mes de junio.

