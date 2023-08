Luego que advirtieron que cerrarían vialidades del Centro Histórico de Guadalajara si no atendían sus peticiones, artistas urbanos que laboran en el centro de la ciudad disfrazados de botargas de diversos personajes se reunieron con autoridades tapatías sin que hubiera un acuerdo.

Tras una reunión que duró alrededor de 2 horas, autoridades tapatías insistieron a los botargueros en que no pueden laborar con los disfraces de personajes extranjeros y que sólo pueden hacerlo con personajes nacionales.

“Desde el día de hoy nos dijeron que no podemos laborar con personajes como Fiona, Batman, Spiderman, un personaje que no sea mexicano no puede estar establecido en el Centro Histórico de Guadalajara, puro mexicano”.

Otro de los artistas urbanos o botargueros reconoció que no cuentan con los suficientes recursos para interpretar a personajes nacionales, señalaron que los disfraces son costosos para ellos.

“Muchos de mis compañeros no tienen el apoyo económico con el cual puedan sacar a lo mejor un personaje mexicano, a veces son muy caros para poderlos hacer y muchos de mis compañeros no tienen el recurso”.

Los botargueros comentaron que las autoridades tapatías les solicitaron un listado de quiénes son los trabajadores de este ámbito que tienen posibilidades de adquirir un disfraz de algún personaje mexicano, aunque quien no pueda, se quedaría sin trabajo.

El principal argumento que les han brindado autoridades municipales para no usar disfraces de personajes extranjeros es fomentar la cultura mexicana para las personas turistas que acuden al centro de Guadalajara.

MM