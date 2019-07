Bombeo de aguas freáticas ocasionó nuevo socavón: SCT

El socavón que se abrió de nueva cuenta por la mañana de este martes en avenida Alcalde, frente a la Casa de los Perros, se debió al bombeo de agua para concluir una salida de emergencia de la Línea 3 del Tren Ligero, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), responsable de la obra.

Fue por la mañana cuando se escuchó un estrépito que se expandió a las calles aledañas. Empleados de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero y vecinos se percataron de que se había vuelto a abrir el socavón en el mismo punto, al cruce con Reforma.

Las dimensiones eran similares, de unos cuatro metros de diámetro por ocho de profundidad. En aquella ocasión se tragó una retroexcavadora 320 junto con su operador, que resultó ileso. En ese lugar, el túnel de la Línea 3 pasa a unos 25 metros de profundidad.

La SCT explicó que en ese lugar se construye una galería de conexión de la Línea 3 con la salida de emergencia número 2. Para ello, se realizan trabajos de bombeo del agua subterránea para reducir la presión hidráulica en la zona.

"Con este bombeo de agua también existe salida de material fino, que es lo que se ha reflejado como un asentamiento o hundimiento en avenida Alcalde, entre las calles Reforma y San Felipe", informó la SCT en un comunicado.

La dependencia federal aseguró que se han tomado las precauciones necesarias y que se colocará mortero fino para tapar el hundimiento. "Una vez que se concluya el proceso de conexión del túnel con la galería, esta zona quedará operando con normalidad".

El gobernador, Enrique Alfaro, aseguró que este incidente no afectó la Línea 3. "No, para nada, la estructura del túnel no ha tenido ningún tipo de daño".

Por su parte, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, informó que al parecer no impactará construcciones aledañas. "Pregunté si tenía retraso, y según informe preliminar no prevén que sea algo que vaya a retrasar a obra. (...) Yo me preocupé por ver el tema de Casa de los Perros, no tiene una afectación directa".

Según la SCT, los trabajos de la conexión del túnel con la galería de la salida de emergencia se prolongarán hasta finales de agosto.

LS