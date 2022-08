Bloqueos en ZMG: Testigos rompen el silencio de los hechos violentos que vivieron

Luego del enfrentamiento y los bloqueos registrados ayer en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los vecinos de los puntos donde ocurrieron los hechos de inseguridad se dijeron con miedo e incertidumbre.

La señora María, empleada de una gasolinera ubicada en la Carretera a Saltillo en el cruce con la calle Chícharo, donde ocurrió el primer bloqueo, contó que tuvo mucho miedo por lo sucedido y que no pudo dormir.

“Estuvo muy difícil porque no está uno acostumbrado a vivir esos momentos, por la balacera más que nada, con el miedo de que te pueda alcanzar una bala y el terror de la gente".

“Corrimos a donde creímos que estábamos seguros, pero sí estuvo feo, todos corrimos en el tiempo de la balacera porque vimos el incendio que ocasionaron del carro y del camión y con la balacera quisieron dispersar a la gente para hacer lo que querían”, comentó.

Comentó que los sucesos violentos le han afectado para trabajar con normalidad, pues teme que ocurra algo similar.

“El susto hace que ande uno todo nervioso ahorita vine a trabajar, pero con la inseguridad de que pueda pasar algo igual. Ayer estaban descargando la pipa y con el miedo de que también fueran a incendiarla”, añadió la trabajadora.

El puente peatonal quedó quemado en Carretera a Saltillo, luego de que incendiaran un camión en el punto.

“Vimos el carro que se estaba quemando”

Salomón Acevedo recordó que fue en cuestión de instantes que todo ardió en llamas en el cruce de la Carretera a Saltillo y la calle Chícharo, en Zapopan.

“Yo estaba arreglando la llanta de una camioneta y estaban mi cliente con su esposa y el niño. Ya iba a poner el parche y mi cliente me dijo ‘mira, qué está pasando’. Vimos el carro que se estaba quemando y se atoró enfrente de la refaccionaria”, recordó.

El llantero explicó que tuvieron que resguardarse adentro del local para evitar las balas.

“Mi cliente y su esposa con su niña se metieron adentro porque se escucharon balazos y cerré la cortina, luego me dijo que estaba la perrita en la camioneta y tuve que regresar por ella, nos quedamos mucho rato adentro hasta que se calmó todo”, detalló.

Tiempo después, dijo, se observó que llegaron los policías y empezaron a acordonar la zona, también asistieron los elementos de la Fiscalía y luego los bomberos.

“Yo sentí mucho miedo, se escuchaban los balazos. Nos asustamos, pensamos que se estaban agarrando a balazos una banda con otra banda, lo bueno que no hubo muertos”, refirió el entrevistado.

Los vecinos del lugar se dicen con miedo e incertidumbre.

“Los vatos estaban encapuchados”

José Guadalupe Zaragoza Robles es una persona en muletas que deambulaba por el crucero de la de la Carretera a Saltillo y la calle Chícharo, en Zapopan, cuando iniciaron ayer los bloqueos.

“Yo me acuerdo que se arrimó un carrito blanco y los bajaron. Una muchacha no se quería bajar y se bajó llorando y el marido tampoco quiso bajarse, pero los obligaron les decían ‘bájense’ y la muchacha se agarró llorando, luego incendiaron el carro y corrieron para la tienda de muebles”, contó.

José Guadalupe dijo que quería cruzar la avenida pero no pudo por el miedo.

“Dije ‘¿qué pasa?’, los vatos estaban encapuchados, andaban todos de negro. Sí me asusté y me quería ir para atrás, pero me quedé paralizado, sin moverme, me quedé como en shock, ni para atrás ni para adelante”, agregó.

EO