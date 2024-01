Blindan en CMIC a quienes invierten en negocios inmobiliarios

Con el objetivo de contar con mecanismos para dar certidumbre a quienes arriesgan su capital en los nuevos proyectos de construcción este viernes la certificadora Treestate y la afianzadora Berkley México firmaron un acuerdo de colaboración para poner en marcha la primera póliza de garantía en su tipo, dirigida precisamente a quienes participan con recursos en el sector inmobiliario.

Mediante este acuerdo, realizado en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), se busca dar seguridad a quienes depositan su capital y confianza en proyectos que se encuentran en proceso de certificación.

El CEO de Treestate, Diego Espinosa de los Monteros, explicó que con esto se dará seguimiento a todo el proceso de construcción desde sus inicios hasta la entrega al cliente u usuario final.

“Lo que se busca es transparentar las buenas prácticas inmobiliarias hacía los inversionistas, consumidor final y disminuir el riesgo de inversión en toda la cadena de valor”, dijo.

La certificación se realiza en la parte empresarial, técnica, financiera, ambiental, entre otras.

Comentó que en México se pierden miles de millones de pesos en fraudes y proyectos no terminados, no escriturados o de muy mala calidad porque no había una certificación de confianza inmobiliaria.

Con la metodología de certificación de Treestate y el respaldo de la póliza emitida por Berkley, exclusiva para proyectos en proceso de certificación de confianza inmobiliaria con factores ASG, el inversionista y los compradores finales tendrán un respaldo sólido para elegir qué comprar y con quién hacerlo.

Se les entregan reportes por cada indicador, se les entregan reportes de mejora y formación por cada etapa y la generación de valor se les da desde antes de que comiencen la construcción”

El presidente de CMIC Jalisco, Juan Manuel Chávez Ochoa, destacó los beneficios de esta herramienta.

“Nuestra participación en este círculo virtuoso tiene como intención generar certidumbre, seguridad y transparencia a todos los involucrados; entiéndase desarrolladores, inversionistas, usuarios, y, en la parte de proveedores, que es en donde CMIC tiene un interés muy especial por cómo se están dando las contrataciones de ejecutores de obra, de afiliados a esta cámara, que, como constructores, también ponen en juego su capital. Por ello, nosotros seguiremos impulsando este tipo de herramientas, para fortalecer este círculo de confianza inmobiliaria”, comentó.

