Aunque para la segunda mitad del año se prevé un aumento en la Inversión Extranjera Directa (IED) en Jalisco, no será suficiente para captar lo que llegó el año pasado.

Al cierre del primer trimestre de 2024, se registraron inversiones por 593.4 millones de dólares en Jalisco, una disminución del 49.7% en comparación al primer trimestre del 2023.

La meta del Gobierno del Estado para el cierre del año es que se registren inversiones por mil 500 millones de dólares, una cantidad menor comparado con los dos mil 027 millones de dólares que se captaron en el 2023.

El secretario de Desarrollo Económico, Luis Roberto Arechederra, afirmó que los últimos seis meses del año serán más activos para la inversión foránea en Jalisco. Sin embargo, el efecto del nearshoring ha ocasionado que los estados fronterizos con Estados Unidos estén captando más empresas extranjeras que Jalisco.

“Hay que reconocer que la primera ola de la relocalización de empresas son empresas que están buscando acercarse a Estados Unidos, por eso hemos visto que de manera natural utilizan ciudades fronterizas para poder exportar con mayor agilidad”, explicó.

Añadió que Jalisco se está viendo como un hub o un centro especializado por sectores económicos.

Entre los sectores más beneficiados con la IED este año en Jalisco serán alta tecnología, industria electrónica, automotriz, autopartes, plásticos y fibra óptica.

Relocalización debe acompañarse con salarios justos: Sheinbaum

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida a la relocalización de empresas o ‘nearshoring’, pero pidió salarios justos con la llegada de nuevos empleos.

“A nosotros nos interesa que haya relocalización, sí, pero nosotros a toda esa inversión le ponemos apellido, no solo es que vengan las empresas extranjeras y se instalen y generen empleos. Nosotros queremos que haya salarios justos”, señaló la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Añadió que el país está en un “momento muy especial”, pues hay interés de las empresas extranjeras en México. También destacó el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual, dijo, da ventajas al país.

“Nos da una oportunidad en México de lo que se llama la famosa relocalización de las empresas, que quiere decir que ya las empresas estadounidenses no están buscando instalarse en China sino que prefieren un mercado regional, que es particularmente México”, apuntó.

Sin embargo, enfatizó en los salarios justos pues aseguró que durante los 36 años del periodo neoliberal el objetivo era “vender a México como la mano de obra barata, no puede haber nada más inhumano que eso”, zanjó.

Asimismo, destacó la importancia de contar con una buena estrategia de relocalización y desarrollo nacional “para que en los polos de bienestar no pongas una empresa en donde no hay agua, o en donde no hay acceso a un centro educativo cercano”.

EFE

La industria electrónica ya se encuentra consolidada en el ecosistema empresarial de Jalisco. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Presentan balance de iniciativas para apoyar a emprendedores

A través de diversas iniciativas impulsadas por el Gobierno del Estado, como el Premio Jalisco al Emprendimiento (PJE) los emprendedores han tenido la oportunidad de poder exponer sus proyectos a diversos actores del ecosistema de innovación, así como inspirar a las personas a crear sus nuevos negocios.

Respecto al PJE, impulsado por el Gobierno jalisciense en seguimiento a la Ley de Fomento al Emprendimiento estatal, ha galardonado en sus tres años de existencia a 12 emprendedores, además de recibir 322 registros en total.

El titular de la SICyT, Alfonso Pompa Padilla, destacó que Jalisco es tierra de innovadores con cultura para generar empresas. Para respaldar este ecosistema, el Gabinete Económico del Gobierno estatal ha promovido desde programas de apoyo especializados por sectores (turismo, agropecuario) hasta el registro de invenciones científicas como patentes.

Además, con el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal) se han colocado 788 millones 028 mil 279 pesos para apoyar el emprendimiento a través de financiamientos a tasas preferenciales; también se han impartido 66 mil 080 capacitaciones en habilidades empresariales.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Luis Roberto Arechederra, afirmó que en el último sexenio se registraron 13 mil nuevos patrones. “Seguiremos impulsando más vinculaciones”, agregó.

Las Pymes han sido apoyadas con créditos de Fojal, según la Sedeco. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Ganadores de premio tienen charla

Ayer, en los Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi), los galardonados con el Premio Jalisco al Emprendimiento tuvieron una charla donde compartieron sus experiencias y distintas etapas por las que han pasado hasta conseguir sus objetivos, siendo fuente de inspiración para quienes están iniciando un proyecto. A continuación te pasamos los nombres de los premiados del 9 de julio que encabezaron la plática.

La empresaria Marisa Lazo fue reconocida ese día con el Galardón especial a la Inspiración e Impulso al Ecosistema Emprendedor.

Premiado Empresa Galardón recibido Denisse Reynoso Barragán Gardenia Naturals Emprendimiento Destacado Jorge Eduardo Casillas Navarro EVOBAC Emprendimiento en Pro de la Integridad y Responsabilidad Social Héctor Ruvalcaba Mejía Alicia Global Emprendimiento Tradicional Marte Arturo Cázarez Duarte Desserto Emprendimiento de Alto Impacto

CT