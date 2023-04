Centenares de jóvenes se presentaron para actualizar su nueva plataforma de cobro para las Becas Benito Juárez, las y los estudiantes, acompañados de sus padres o tutores, cambiaron sus antiguas cuentas y se unieron al Banco del Bienestar donde, de ahora en adelante, recibirán el monto correspondiente de 1750 pesos por bimestre.

El operativo encargado de entregar los nuevos plásticos previamente acudió a los planteles educativos y anunció quienes deberían hacer el proceso de cambio, también anunciaron las fechas y el horario en el que se realizaría el trámite.

Para esta ocasión la sede fue el parque de la ex Penal de Oblatos, en donde se estimó que se habían entregado 700 y 800 tarjetas por día. Así es como opinaron los adolescentes respecto al cambio.

"Pensé que iba a ser un poco más tardado, pero por lo que veo no, es un poquito más ágil de lo que pensé. Con este cambio yo espero, pues, quizá haya mayor facilidad a la hora de sacar el dinero, porque pues con el otro banco era un poquito más tardado, y pues, aunque mi mamá me acompaña, si es más rápido que lo pueda hacer yo para comprar cosas de la escuela o igual como para pagar lo que es lo del semestre, igual si nos piden algún material sin que ocupe de ella en todo momento", dijo Sandra Marbella Robles.

"No sé para qué se hace el cambio, pero siento que es algo bueno, tal vez así el proceso sea más fácil, y que la beca llegue pronto, sería lo mejor, nos han dicho que desde la plataforma podemos revisar si ya nos ha llegado el apoyo, entonces no tenemos que estar al pendiente de la notificación del banco o lidiar con los asesores por ser menores, espero que todo sea más fácil", expresó Froylánd Torres.

"Si es para agilizar el trámite pues estoy conforme, no me molestaba sacar el dinero como lo hacía, pero toda ayuda es buena y yo espero seguir recibiendo la beca, si no pues para que saco esta tarjeta, ya lo dirá el tiempo, pero creo que es una buena iniciativa que todos seamos parte de un mismo banco y no que unos tengan de Banco Azteca o de otra tarjeta creo que se haría todo más fácil", apuntó Citlalli Gómez.

La tarde de hoy fue el último día para realizar el trámite y cambiar la tarjeta en donde recibías tu beca al banco del bienestar, sin embargo, las actividades se retornarán a partir de junio para todos aquellos alumnos que quedaron rezagados o que no pudieron realizar el trámite por alguna razón

Los documentos necesarios que se presentan a la hora de recibir la tarjeta en caso de ser menor de edad es la CURP, la credencial de estudiante, el acta de nacimiento, la identificación del padre o tutor; que también pueden ser abuelos o hermanos, y el comprobante de domicilio, por lo que se recomienda estar atento a las indicaciones y la próxima visita de las autoridades a la escuela a la que perteneces.

Para el caso de estudiantes de educación superior será responsabilidad de ellos checar por medio del buscador de estatus, en la página de Becas Benito Juárez, la cita y el sitio para recoger sus tarjetas del bienestar.

