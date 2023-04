Algunos ciudadanos señalaron que hacen falta más botes y también Puntos Limpios en la ciudad. Por ejemplo, Manuel Orozco, contó que en el parque de El Refugio solamente hay un bote. "Pese al flujo de gente que llega del Tren, de los camiones en Mariano de la Bárcena y Herrera y Cairo. Incluso con el parque navideño que el Ayuntamiento trasladó, no hubo basureros".

Sobre qué podría hacer la gente, subrayó que se podrían llevar la basura a sus casas pero es difícil que toda la población lo haga, y es más fácil que pongan más botes para evitar calles sucias.

Mario Álvarez dijo que le "ha tocado ver muchísima basura en toda la ciudad, pero especialmente en Avenida Inglaterra, desde Los Arcos hasta Avenida San Ignacio. La cantidad de botes es nula".

Milagros Rodríguez opinó que le parece bien que haya espacios para depositar residuos en la vía pública. "Pero creo que hace falta que los estén vaciando más seguido y un buen programa para enseñar a la gente a usarlos correctamente... Igual pueden hacer una revisión de los negocios que hay en los alrededores porque me consta que en el Parque Guatemala no es el único punto donde los negocios hacen lo que quieren con los Puntos Limpios, también en la Glorieta Chapalita, y la Americana. Yo soy una usuaria muy frecuente y creo que debería haber más, sobre todo que en todos haya para tirar Tetra Pak porque no hay en todos".

Gustavo Hernández agregó que "más bien yo creo que no hay suficientes buenos ciudadanos en la calle. Hay basura que podemos guardar y llevar hasta nuestros hogares".

LAS CIFRAS

Papeletas en Guadalajara

15 contenedores en el Centro Histórico

contenedores en el Centro Histórico 9 contenedores en el Jardín la Aurora

contenedores en el Jardín la Aurora 14 contenedores Barranca de Huentitán

contenedores Barranca de Huentitán 13 contenedores en el jardín Gustavo Díaz Ordaz

contenedores en el jardín Gustavo Díaz Ordaz 14 contenedores en la Plaza 18 de Marzo

contenedores en la Plaza 18 de Marzo 45 contenedores en la av. Juan Pablo II

contenedores en la av. Juan Pablo II 30 contenedores en Tetlán Río Verde

Recolección de basura Guadalajara

Año 2021: 2314.27 toneladas

2314.27 toneladas Año 2022: 3700.06 toneladas

ZAPOPAN

Recolección de basura en cestos

2021 : 658 mil 180 kilos

: 658 mil 180 kilos 2022 : 762 mil 930 kilos

: 762 mil 930 kilos 2023: 48 mil 100 kilos

SITIO EMBLEMÁTICO CESTOS Avenida Aurelio Ortega 48 CISZ 21 Centro Histórico 44 Unidad República 11 Estación Zapopan Centro 8 Total 135

Apenas tienen 17 botes en el Centro de Tonalá

A través de Transparencia, el Ayuntamiento de Tonalá compartió que en el Centro de la ciudad apenas tienen 18 papeleras, de las cuales 17 están en servicio actualmente y una papelera se encuentra en reparación.

"Se informa que la basura de las papeleras pertenecientes a la Jefatura de Centro Histórico se recolecta de tres a cuatro veces por día, dependiendo de la demanda o eventos varios del Centro Histórico; y su destino final es la planta de transferencia de Tonalá y posteriormente se traslada al vertedero oficial de Zapotlanejo".

Y agregan que la cantidad de basura recolectada por día de las papeleras pertenecientes a la Jefatura de Centro Histórico son aproximadamente 51 bolsas jumbo o una tonelada, "dependiendo el volumen y el peso de la misma".

En Zapopan, cuentan con 135 papeletas en sitios emblemáticos y 126 en avenidas principales. "Los cestos en sitios emblemáticos se atienden diariamente. Asimismo, los cestos en avenidas principales se atienden una vez a la semana, a excepción del Andador de La Mancha, que se atiende dos veces por semana. Se informa que los desechos recolectados son trasladados al relleno sanitario "Picachos", ubicado en el kilómetro 22 sobre la Carretera a Colotlán", respondió el Ayuntamiento por Transparencia.

Mientras que el área de comunicación social de Tlajomulco informó que se tienen 171 botes aproximadamente en plazas públicas del municipio. "También se cuenta con 206 botes en las unidades deportivas. La recolecta se realiza diariamente por la empresa concesionaria".

