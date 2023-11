Mañana, el Banco de Alimentos Guadalajara hará entrega del “Premio a la Generosidad Jalisco” en conjunto con el Gobierno del Estado.

Este premio reconocerá la labor y trayectoria de instituciones y personas que trabajan en beneficio de la población del Estado que más lo necesita, principalmente para organizaciones de la sociedad civil.

Ángela Orozco, presidente de la Comisión organizadora del evento, señaló que el Banco de Alimentos Guadalajara creó este premio al argumentar una necesidad de reconocimiento y agradecimiento para las instituciones de la sociedad civil que se han destacado para apoyar a la población.

“Se creó de la necesidad del Banco de Alimentos de reconocer y agradecer la generosidad de instituciones de la sociedad civil organizada por el servicio que dan”, explicó.

En total, se entregarán tres reconocimientos: a las asociaciones civiles que terminen en primer y segundo lugar de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como a la asociación civil ganadora del interior del Estado.

También habrá un premio post mortem, el cual será dedicado a Jaime Reyes Robles y que incluirá un homenaje, así como al benefactor social que haya aportado a la sociedad más allá de recursos económicos.

Los premios serán de 250 mil pesos para los ganadores de cada categoría y 200 mil pesos para el segundo lugar.

Para convocar, la dirección del premio hizo una invitación a todas las asociaciones civiles que hay en Jalisco, que son alrededor de mil 200, con el fin de que se inscribieran y enviaran los proyectos para participar en la edición del premio.

“Se invitó a todas las asociaciones civiles del Estado a participar, que son aproximadamente mil 200; se hace la convocatoria con todas y mandan proyectos. Tienen en la base de datos del Banco de Alimentos, están ahí los requisitos. Todos tienen que cumplir y que sean instituciones que tengan trayectoria, que puedan comprobar su trabajo, que estén institucionalmente bien formados”.

Ángela Orozco detalló que habrá tres jurados que califiquen a los ganadores de cada categoría y precisó que los tres son anónimos y no se darán a conocer hasta el día de la premiación, esto para que nadie los busque y no tengan ningún problema o presión para favorecer a alguna institución, sin embargo, detalló que el jurado está integrado por tres personas con sensibilidad social y que no son parte de alguna institución o asociación civil.

Orozco insistió en que el premio busca agradecer la generosidad de los organismos de la sociedad civil y cuestionó al Gobierno federal por los ataques a estas instituciones.

“La razón principal de este premio es agradecer la generosidad y visibilizar el trabajo que hacen los organismos de la sociedad civil. Ahorita que el Gobierno federal hace todo lo imposible por desaparecerlas, aquí el Gobierno Estatal ha buscado la manera de ayudarnos con eso”, precisó.

CT