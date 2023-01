Si un conocido, amigo, expareja cualquier otra persona filtró tus fotos o video íntimos, compartir información forma parte de la violencia digital que se castiga con penas que van desde los tres a seis años de cárcel y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) (más de 103 mil pesos).

María Guadalupe Ramos Ponce, Vicecoordinadora de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en México (CLADEM) y profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara, detalló que es prioritario que no compartan material íntimo, pero en dado caso de ser víctimas se tiene el respaldo jurídico y no es responsabilidad de la persona afectada.

“Hay que dar difusión sobre todo a las chicas, niñas, jovencitas, y hacerles conciencia del impacto o de lo que puede ocurrir si comparten este tipo de información, es preferible que no lo hagan y en el caso de que compartieran este tipo de información la responsabilidad y la culpa no es de ellas, en algún momento de intimidad decidieron compartir con otra persona, es quien comparte quien incurre en un delito si da conocer algo que no le corresponde”, comentó la especialista en el tema.

Y cuando te sientas amenazada o cuando las comienzan a extorsionar es importante que asistan a denunciar en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, ubicada en Francisco de Quevedo 169, colonia Arcos Vallarta en Guadalajara.

“Es preferible que acudan a las propias instituciones, es decir a la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y también a los propios institutos de protección a las mujeres municipales para que acudan y a los centros de Justicia para que acudan y tengan su propio asesoramiento”, indicó.

Ramos Ponce detalló que la Ley Olimpia en el Estado de Jalisco entró en vigor desde el 8 de diciembre de 2020 y protege este tipo de delitos.

“Es hacer una ley de protección de los derechos de las personas, en dado momento comparten alguna información con alguien con quien tienen cierta relación afectiva y que con ese plano de confianza comparten fotografía, información o información intima de la persona, eso no le da derecho absolutamente a nadie para divulgar, publicarlo, socializarlo, compartirlo, por cual medio que sea, a partir de esas leyes se comienza a tipificar, lo más importante es la protección de los derechos de las personas, situar en la titularidad de derechos sobre todas las personas sobre su intimidad y nadie tiene derecho invadirlo”, manifestó.

¿Dónde denunciar?

También pueden denunciar en la Fiscalía del Estado, en la Calle 14 en la Zona Industrial de Guadalajara en el número 2550.

¿Que documentos o evidencias se necesitan?

Identificación oficial.

Documentos que acrediten el delito (captura de pantalla, sitio web, perfil de la red social, mensajes y publicaciones).

Describir las circunstancias del hecho (modo, tiempo y lugar).

Mencionar datos generales del inculpado en caso de conocerlo.

Después de siete días hábiles podrás realizar la denuncia para dar un proceso penal que será llevado a cabo por el Ministerio Público.

Cualquier duda también se pueden comunicar a los teléfonos: 33 3837 6000 ext.15878 o 15832.