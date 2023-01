Hace unos días la cantante Ángela Aguilar se volvió tendencia en las redes sociales luego de que circulara una supuesta imagen íntima de la joven, por lo que generó gran impacto en los usuarios, pues además de ella, videos íntimos personales de Babo de Cartel de Santa y de la influencer Karely Ruiz también se filtraron.

Luego de la imagen filtrada, la intérprete de "La llorona" se pronunció al respecto en a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram mencionando que se sentía agredida y desprestigiada.

Ahora su padre, el cantante Pepe Aguilar salió a hablar sobre la imagen filtrada de su hija, y en una entrevista que dio para Javier Poza mencionó que se pusieron en contacto con Olimpia Corral, mujer que impulsó la "Ley Olimpia" para proceder legalmente contra los responsables que filtraron dicha imagen.

"Vamos con todo. Se va a investigar, está tipificado ya en la ley, violencia sexual digital de acuerdo a la Ley Olimpia y nosotros hablamos con Olimpia porque es una activista que está muy clara de estas situaciones y Ángela lo que quiere es ayudar a toda la gente que no se puede ayudar", dijo Pepe Aguilar.

A pesar de que el intérprete de "Prometiste" dijo que no se toma en serio las redes, lo que pasó con su hija es algo distinto y el caso debe servir como ejemplo para que no vuelva a pasar.

“Se debe tomar este caso como un ejemplo, que no se le haga fácil a la gente, no hay que normalizar este tipo de cosas y la tecnología sirve para otras cosas, no se pensó en utilizar, el poder manipular imágenes. Yo tengo en Instagram varias imágenes manipuladas con Inteligencia Artificial y nunca se me había ocurrido hacer eso, qué barbaridad y hay que perseguir por todo, no es para reírse, no tomo tan en serio las redes, no me engancho, pero esto ya es pasar a otro plano”.

Compartieron la imagen para desprestigiar a Ángela

Pepe Aguilar aseguró que la imagen de su hija fue filtrada con la intención de desprestigiarla y que pudo ser cualquier persona la que pudo haber estado en su lugar.

“Es importante hacer notar que cualquier persona puede ser víctima de esto y por eso la ley es así, lo especifica que sea real o fabricado. El punto de desprestigiar a una persona tiene que ser castigado y con cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que es fake, pero eso no es el caso, que sea fake o no, es como con tanta facilidad puede viralizarse algo que dañe tanto a una persona”.

Finalmente el cantante del regional mexicano dijo que Ángela fue víctima de un ataque cibernético,así como sucede con millones de personas, agregó que afortunadamente ahora existen leyes para pedir justicia y que se castigue a los responsables de este tipo de actos.

MF