Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, señaló en una carta abierta que no caerá en chantajes ni presiones para contratar a más personal para el Ayuntamiento de Tonalá, así como para otorgar las bases sindicales a los trabajadores y hacerla hereditaria.

“Hoy, la petición más amplia y florida que me hacen es solicitar un empleo en el Ayuntamiento de Tonalá y los que ya tienen trabajo que se les otorgue la base sindical y, aún más, que las bases sindicales se hereden. Me gusta hablar claro y de frente a la sociedad; hoy mi agenda, como siempre lo he dicho, es gestionar recursos estatales y federales, articular el gabinete, ejecutar obras y servicios públicos para nuestro municipio y no perderme en dar respuesta a las tantas y tantas llamadas y mensajes de solicitud de empleo en el Ayuntamiento de Tonalá”, se lee en la carta abierta.

Desde que tomó protesta, el edil aseguró que no incrementaría la nómina municipal durante su periodo al frente del gobierno tonalteca. “Tampoco estoy dispuesto a recibir personas “apadrinadas” que quieran cobrar sin trabajar. Mi lucha y mi manera de pensar ha sido toda la vida: ¡el que cobra tiene que trabajar!”.

Además, Chávez adelantó que se priorizarán obras y servicios en seguridad, salud y educación.

El alcalde también buscará que la Línea 5 del Tren Ligero, que Pablo Lemus ha abanderado como uno de los proyectos importantes de su administración, tenga estaciones en Tonalá.

“Dinero que tengo la obligación de cuidar e invertir donde verdaderamente sea necesario para obras y servicios; por ejemplo, para seguridad, salud, educación, entre tantas necesidades y acciones urgentes que me piden todos los días”, detalló.

MV