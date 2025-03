Entregan reconocimientos a 27 destacados atletas y entrenadores tapatíos

Por su destacada participación en distintas justas internacionales y en sus respectivas disciplinas, esta mañana el Ayuntamiento de Guadalajara entregó 27 reconocimientos y menciones honoríficas a atletas y entrenadores tapatíos.

Asociaciones deportivas, medios de comunicación y organismos públicos fueron los encargados de elegir a los galardonados, entre quienes destaca Alejandra Orozco Loza, clavadista tapatía que integró el equipo mexicano en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en 2023 se colgó una medalla de oro y otra de plata.

También se encuentra Paola Lizette Ruvalcaba Núñez, quien ganó el primer lugar en 100 metros en natación, además de que impuso un nuevo récord en los Juegos Para – Panamericanos de Santiago de Chile, en 2023. Melanie Nahomi Jiménez Villalba, en lucha olímpica, en tanto, se alzó con el primer puesto en el Campeonato Panamericano U20 2024 celebrado en Lima, Perú.

"Guadalajara es cuna, semillero de grandes deportistas. Hoy aquí los tenemos presentes. Es un semillero de la selección Jalisco, prácticamente más del 50 por ciento de los deportistas que participan en la ahora ya Olimpiada Nacional trabajan en las instalaciones de Guadalajara, estatales o municipales, lo que obviamente a nosotros como Gobierno municipal nos da todavía esa responsabilidad de poder trabajar muy de la mano con todas y todos ustedes", comentó David Prado, titular del Consejo Municipal del Deporte (Comude).

Por su parte, la alcaldesa Verónica Delgadillo se comprometió a techar "el mayor número de albercas durante nuestro Gobierno y climatizarlas, para que niñas, niños y personas con juventud acumulada vayan también ahí a practicar deporte y hacer ejercicio".

También destacó el Medio Maratón de Guadalajara y recordó que es la primera carrera de México en contar con la Etiqueta Platino del World Athetics. "Estamos esforzándonos para que este Gobierno las y los acompañe", señaló.

En total se entregaron 12 reconocimientos al Mérito deportivo, con un premio económico de 71 mil 656 pesos para cada uno, y 15 menciones honoríficas. Entre éstas destacan Andrea Izel Zamarrón Becerra, quien se llevó el primer lugar en la categoría sub 16 del World Archery México Championship celebrado el año pasado en Jalisco, y Juan Antonio Ramírez Miramontes, tercer lugar en Parapowerliftings World Cup 2024, en Acapulco.

Asimismo, se entregó un mención honorífica a Juan Arturo Camacho Ibarra, juez internacional en los Juegos Olímpicos de París, Francia, 2024; a Karen Selene Montellano Ruvalcaba, entrenadora de tiro con arco, y Mayra Pérez Hernández, entrenadora de Para – powerlifting.

"Ya me retiré y creo que es bonito voltear hacia atrás y ver la huella que uno dejó, pero también todas las personas que fueron parte de mí. Yo crecí aquí, me acompañó toda la institución, Comude siempre estuvo al pendiente de mí. Creo que el éxito se comparte con quien te ayuda a construirlo, así que el poder compartir este momento con todas las personas que fueron parte de él me da mucha ilusión, es un gran momento para mí", expresó, por su parte, Alejandra Orozco Loza.

Los atletas galardonados:

• José Arnulfo Castorena Vélez / Para – Natación

• José de Jesús Castillo Castillo / Para – Powerlifting

• Haidde Viviana Acéves Pérez / Para – Natación

• Paola Lizette Ruvalcaba Núñez / Para – Natación

• Marcos Rafael Zárate Rodríguez / Para – Natación

• Alejandra Orozco Loza / Clavados

• Ahtziri Viridiana Sandoval Pérez / Gimnasia artística

• Mariana Arceo Gutiérrez / Pentatlón moderno

• Melanie Nahomi Jiménez Villalba / Lucha olímpica

• Andrea Mayá Becerra Arizaga / Tiro con arco

• Rosa María Tapia Vidal / Triatlón

• Karina Amayrany Hernández Torres / Para – Natación

Menciones honoríficas

• Alejandra Ramírez Caballero / Tiro deportivo

• Alma Valentina Jiménez Pinedo / Para – Natación

• Andrea Izel Zamarrón Becerra / Tiro con arco

• Dafne Carolina Navarro Loza / Gimnasia de trampolín

• Emilia Gabriela González Chanes / Para – Natación

• Emmanuel Alexis Benítez Castro / Lucha Grecorromana

• José Ángel Guzmán Hernández / Para – Natación

• Juan Antonio Ramírez Miramontes / Para – Powerlifting

• Juan Arturo Camacho Ibarra / Juez Internacional

• Karen Selene Montellano Ruvalcaba / Entrenadora Tiro con arco

• Karla Francesc Bravo González / Para – Natación

• Laura Selem Puentes Villalobos / Frontenis pelota Vasca

• Mayra Pérez Hernández / Entrenadora Para – Powerlifting

• Valente Mendoza Falcón / Atletismo

• Valeria Elizabeth Flores Casillas / Karate

YC