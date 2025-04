Luego de la polémica que generó la presentación de los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex, el hasta ayer rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, informó que se revisó la agenda del auditorio y algunos conciertos que ya se tenían firmados serán cancelados aunque tengan un costo para el recinto.

En entrevista la madrugada de este martes Ricardo Villanueva aceptó el error del concierto realizado el sábado de la semana pasada y dijo que se revisó la agenda de los próximos conciertos programados.

"Se va a revisar toda la agenda, de lo que ya está firmado de contratos en el Telmex, todo el equipo del Telmex estuvo revisando toda la programación; ya hay algunos conciertos firmados y le preguntaremos al Ayuntamiento cuáles de ellos consideran que no deben realizarse, se van a suspender las licencias, y lo que se tenga que cancelar de contratos aunque tenga un costo que se cancelen", afirmó durante la inauguración de la remodelación del Complejo Deportivo Universitario.

Recordó que en el pasado ya había cancelado conciertos de artistas como Gerardo Ortiz quien próximamente tiene una presentación en el recinto.

"Yo creo que lo que se tiene que prohibir (es) cualquier alusión a la violencia, a lo mejor si ellos se comprometen a no cantar las violentas van a estar, pero de inicio todo lo que tenga que ver con esta parte de los corridos que hacen alusión directa a temas de crímenes y violencia esos conciertos tendrán que irse", dijo.

Adelantó que también se cambiará el reglamento del Auditorio Telmex y todos los nuevos contratos tendrán una clausula donde estará prohibido hacer alusión y apología al delito y que haya sanciones para los artistas o promotores que violen las reglas.

Aclaró que el Auditorio Telmex no es responsable del contenido de los artistas, pero se tiene que evitar ese género.

Finalmente el rector habló sobre los seis años que le tocó estar al frente de la institución y dijo que deja una Universidad unida, fuerte y con muchos retos.

Admitió que durante su mandato no estuvo exento de la polémica.

"Ya no sé si reír o llorar. Así fue mi sexenio, así fue mi administración y el último día un huracán, un concierto terrible, que nunca debió haber sucedido, aceptamos el error, dejamos que el regional mexicano agenda en el Telmex muchos eventos", comentó.

Lamentó que como sociedad se ha normalizado este tipo de música que hace apología al delito.

"No está bien que haya esos conciertos, en un recinto universitario no, entonces a retomar el camino. Reconocer los errores, ser autocríticos, eso nunca debió haber sucedió y ahora lo importante es que no vuelva a suceder", concluyó.

