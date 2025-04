Checo Pérez revela charlas con "algunos" equipos para volver a la F1

Confirmado. El piloto Sergio "Checo" Pérez reveló lo que todos los fanáticos estaban esperando: el mexicano dice que tiene charlas con "algunos" equipos sobre un posible regreso a la Fórmula 1 (F1) en 2026, aunque es claro al señalar que solo volverá al "Gran Circo" si el proyecto tiene sentido.

La información fue dada a conocer este martes 1 de abril en entrevista para la F1. El piloto mexicano habló sobre cómo afronta su vida lejos de las competencias tras más de una década en las pistas, además de si está interesado en volver al deporte motor, y algunas otras cosas sobre su exequipo, Red Bull.

En la entrevista, Checo Pérez dijo que siente que su paso por la F1 aún no ha terminado, aunque también indicó que solo regresará si puede encontrar el proyecto adecuado. El mexicano ha pasado el tiempo con su familia ahora que está sin contrato, luego de 14 temporadas como piloto en la máxima categoría del automovilismo.

"Si encuentro un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y donde valoren mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar a un equipo, sería muy atractivo considerarlo", dijo en la charla con F1.com.

"Es por eso que me he dado al menos seis meses para tener todas mis opciones sobre la mesa y tomar una decisión sobre qué hacer a continuación con mi carrera", aceptó.

Señaló que "hay varios proyectos muy interesantes por ahí. Varios equipos se han puesto en contacto conmigo desde Abu Dabi. Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses".

"Estamos hablando con varias personas. Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que tengo muy claro es que solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que puedo disfrutar".

"Ya llevo mucho tiempo en la F1, casi todo", observó. "Una vez que das un paso atrás, te das cuenta de cuánto hay que renunciar en la vida para estar en este deporte. Así que, para estar completamente comprometido con la F1, necesito motivación".

Hablando del interés en él, Checo Pérez mencionó: "Es bueno estar en esta posición sabiendo que la gente te aprecia como piloto. En la F1, la gente tiene poca memoria".

"En un par de carreras, se olvidan de lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil en la F1, y en general lo he hecho muy bien".

Según la F1, Cadillac será el equipo 11 de la F1 para la próxima temporada, e indica que es uno de los cuales ha hablado con el mexicano para que forme parte de sus filas. De hecho, el portal dice que el grupo estadounidense, liderado por el director del equipo Graeme Lowdon, quien anteriormente fue director deportivo de Marussia y más recientemente manager del corredor chino Zhou Guanyu, tiene al mexicano en lo más alto de su lista de posibles pilotos.

Checo Pérez y Red Bull anunciaron el fin de su relación para separar sus caminos el pasado mes de diciembre, luego de que el tapatío estuviera con el equipo por 4 temporadas, y a pesar de que todavía le quedaban dos años de contrato.

Pese a una mala temporada en 2024, el jalisciense fue clave en la consecución de los títulos consecutivos del multicampeón, Max Verstappen, además que colaboró en los Campeonatos de Equipos de 2022 y 2023; su mejor año fue cuando en 2023 terminó como subcampeón del mundo, solo detrás de su excompañero neerlandés.

