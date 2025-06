Avalan creación de la Agencia Metropolitana de la Basura

Con mayoría de votos, alcaldes de la Junta de Coordinación Metropolitana avaló el convenio para la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos del Área Metropolitana de Guadalajara.

La sesión avaló la propuesta que hizo el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, desde la anterior administración municipal con la cual buscan gestionar en conjunto el manejo de la basura y su disposición final, con reglas claras y en busca de minimizar los impactos al medio ambiente.

La Junta de Coordinación Metropolitana había sesionado este jueves, pero el voto en contra del síndico de Tlaquepaque, José Luis Monterde Ramírez quien representó a la alcaldesa, Laura Imelda Pérez, impidió que se aprobara la creación.

En esta ocasión, fueron 11 votos a favor, incluyendo el del alcalde tonalteca Sergio Chávez, por un sufragio en contra, del mismo funcionario de Tlaquepaque, quien reiteró que el modelo de un organismo público descentralizado (OPD) para administrar la gestión de residuos no es el adecuado, al compararlo con el SIAPA.

“Como lo hemos venido mencionando, el modelo de OPD y teniendo la ineficacia del SIAPA es muy poco alentador para iniciar una agencia que administre un servicio público cuando no se ha podido controlar un OPD que ya está en funcionamiento. De todo mundo es conocido la ineficiencia que ha estado teniendo el SIAPA: agua sucia, colonias sin agua”.

Por otra parte, el convenio firmado establece la primera etapa para la creación del organismo y permite que la agencia tenga las bases para la coordinación municipal en la prevención y gestión de residuos sólidos urbanos en la metrópoli y que sea establecida como un OPD.

Patricia Martínez, titular del IMEPLAN, aclaró que el convenio no obliga a los municipios a adherirse de momento, podrán hacerlo más adelante si así lo determina el propio ayuntamiento y de la misma forma, deberán determinar las funciones que desea transferir a la agencia y lo que podría recibir de apoyo.

“Los municipios que se integren, podrán convenir qué atribuciones desean ceder a la Agencia, respetando siempre su autonomía y competencias. Cada municipio que decida sumarse a la agencia, suscribirá un convenio de adhesión y un programa operativo individual en el que se definirán las atribuciones que transfiere y los servicios que recibirá” .

La funcionaria aclaró algunos puntos que no incluye el convenio, por ejemplo, delegar atribuciones municipales a la agencia; no entregar la responsabilidad de la gestión de residuos a la agencia; no comprometen recursos municipales; tampoco implica decisiones sobre la transferencia de la administración de residuos o establecer tarifas para la prestación de tarifas, solo atribuciones y bases generales para el funcionamiento.

El gobernador Pablo Lemus había propuesto la creación de la agencia con el fin de identificar las necesidades de cada municipio y qué apoyos requieren de parte del Gobierno de Jalisco para el tema de gestión de residuos.

Incluso, en el presupuesto de egresos autorizado para el año 2025, se etiquetaron alrededor de 150 millones de pesos para la agencia.

