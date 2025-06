Imeplan señala que Tlaquepaque no expresó objeciones previas a la Agencia de Residuos

De acuerdo con la titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Patricia Martínez Barba, el municipio de Tlaquepaque, liderado por la alcaldesa, Laura Imelda Pérez, no había manifestado estar en contra del proyecto de creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, conocido coloquialmente como "SIAPA de la basura", dado que se busca integrar las acciones metropolitanas de manejo de residuos desde un solo organismo y sumando los esfuerzos de todas las alcaldías de la ZMG.

"Realmente es que el municipio de Tlaquepaque estuvo trabajando en la mesa donde estuvimos con todos los municipios y Gobierno del Estado, tallando lápiz para que este proyecto de convenio pudiera salir en consenso y que todos estuviéramos de acuerdo en los términos del mismo. Estuvo participando Tlaquepaque, y no decimos de la administración pasada, sino de la actual. Entonces, pues, bueno, sí nos extraña que el día de hoy su voto haya sido en contra, puesto que no nos había manifestado ninguna inconformidad con los acuerdos que teníamos ya del proyecto", dijo la coordinadora.

Lo anterior, luego de que Tlaquepaque fuera el único de 13 votos que se manifestó en contra de la aprobación del convenio para la creación de la Agencia que tiene alrededor de dos años trabajándose "en beneficio de la gestión y disposición final de los residuos de la ciudad", pues de acuerdo con el síndico de Tlaquepaque, José Luis Monterde Ramírez, enviado a la sesión de la Junta Metropolitana de Planeación del Imeplan ante la ausencia de la alcaldesa, Laura Imelda Pérez Segura, "no está de acuerdo en que se compare a la nueva agencia con el SIAPA".

Patricia Martínez señaló que si bien el municipio está en todo su derecho de no querer participar de este organismo "por considerar, quizá, que su gestión no lo necesita", le está quitando la oportunidad al resto de alcaldías de que pueda acceder a apoyos por parte del Gobierno de Jalisco para impulsar una mejor gestión de su basura, puesto que, de concretarse, caca municipio podrá decidir qué acciones sí o cuales no, estarían interviniendo en el manejo de los residuos.

"Es un proyecto que lo único que manifiesta es la voluntad de las y los alcaldes a que se integre una Agencia Metropolitana de Residuos desde donde se pueda resolver un problema para el que muchos municipios necesitan también la ayuda de Gobierno del Estado. Es importante decir que, al votar en contra y no lograr tener una agencia, misma que otros municipios sí la quieren y sí la necesitan, se les cancela la oportunidad de poder coordinarse a escala metropolitana, de poder aprovechar la infraestructura que tienen otros municipios para ser más eficientes con la gestión de sus residuos, así como a los apoyos que hoy ofreció el Gobierno del Estado", expresó Patricia Martínez.

Para la conformación de este organismo, señaló, se requiere forzosamente que sea aprobado por unanimidad de las 13 personas integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana, por lo que es necesario el voto a favor de Tlaquepaque, aunque en los convenios particulares de cada ayuntamiento se establezca si requerirán del apoyo de la Agencia o no, según las necesidades y capacidades de cada uno de ellos.

PUEDES LEER: Conoce la cartelera de la Feria de San Pedro Tlaquepaque

Ante esta situación, la coordinadora del Imeplan hizo una invitación a la alcaldesa, Laura Imelda Pérez, para que, en caso de dudas sobre el proyecto, pueda acercarse al Instituto a que estas sean resueltas, se dialogue sobre los puntos a favor que estarán beneficiando a los nueve municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se espera que la votación sea retomada en sesión extraordinaria en los próximos días.

Aunque se consultó al Ayuntamiento de Tlaquepaque, sobre si la determinación de no sumarse a la conformación de la Agencia fue una decisión deliberada y propia solamente del síndico José Luis Monterde, o si esta confirma y representa la opinión de la alcaldesa Laura Imelda Pérez, hasta la publicación de este texto no se había tenido una respuesta.

YC