Ante negativa de Tlaquepaque, batean conformación del "SIAPA" de la basura

La creación de la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos no ha podido concretarse luego de que la representación del municipio de Tlaquepaque se negara a la aprobación del convenio durante la Sesión Ordinaria de la Junta Metropolitana de Guadalajara del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) llevada a cabo el día de hoy jueves 19 de junio.

De acuerdo con José Luis Monterde Ramírez, Síndico de San Pedro Tlaquepaque, quien representó a la alcaldesa, Laura Imelda Pérez durante la sesión, "consideró que no es un buen ejemplo comparar la Agencia con la operación del SIAPA", por lo cual votó en contra de la aprobación de la misma, siendo el único voto en contra.

La Sesión trataba el seguimiento de la conformación de la Agencia mediante la cual los municipios metropolitanos podrían gestionar en conjunto el manejo de la basura y su disposición final, con reglas claras y en busca de minimizar los impactos al medio ambiente.

En enero de 2024 los municipios que integran la Junta Metropolitana ya habían aprobado el modelo bajo el cual operaría la Agencia, procediendo a que cada alcaldía considerara sus recursos y necesidades, pero ante el cambio de administración los trabajos quedaron en pausa, teniendo que reiniciar el proceso con los nuevos alcaldes y alcaldesas que iniciaron su gestión en octubre pasado.

El modelo describía cuáles son los servicios que los municipios podrían convenir con la Agencia y cuáles son las atribuciones de ésta, como parte del esquema con el cual podría funcionar el OPD. Entre dichos servicios se encuentran, por ejemplo actividades de limpia, recolección, manejo, traslado, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, los cuales podrán convenirse total o parcialmente según lo decidan los municipios que se sumen a la agencia.

Sin embargo, tras la negativa de Tlaquepaque habrá que sesionar nuevamente de manera extraordinaria en los próximos días.

El día de hoy se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Junta Metropolitana de Guadalajara del Instituto Metropolitano de Planeación. EL INFORMADOR / H. Figueroa

La propuesta de aprobación había sido solicitada al inicio de la sesión de este jueves por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, con el objetivo de que, a partir de la Agencia, se identificaran las necesidades de cada municipio y qué apoyos requieren de parte del Gobierno de Jalisco.

“Lo que le estamos proponiendo a las presidentas y presidentes municipales no es en lo absoluto invadir su ámbito de competencia municipal, por el contrario es apoyarles, porque me ha pasado con presidentes y presidentes municipales que me hablan y me dicen 'oye gobernador, es que yo ya le entré en este tema hasta donde pude, pero la verdad es que si no le entra el Gobierno del Estado yo ya no puedo; no tengo la capacidad operativa para poder obligar a algunos particulares que están infringiendo medidas contra el área metropolitana de Guadalajara a lograrlo, y necesito el apoyo de la fuerza estatal, necesito el apoyo jurídico del gobierno del estado'” aclaró el gobernador de Jalisco.

"Lo que les estamos proponiendo es firmar un acuerdo con los municipios que estén a favor de ello para poderles apoyar en lo que ustedes nos digan; esta es la propuesta que nosotros traemos para poder, en su caso, fortalecer el trabajo de coordinación en el AMG con el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco", había instado Lemus Navarro sobre la creación de la Agencia.

Por su parte, Patricia Martinez, titular del Imeplan, secundó a Lemus Navarro sobre la importancia de la propuesta.

“Prácticamente nos hemos llevado un año en poder realizar este convenio con el consenso de todas las partes y de los equipos técnicos. Como bien lo dijo el gobernador, hoy únicamente se estaría aprobando el convenio específico para la creación de la Agencia. El primer paso para crear la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos y para que exista esta Junta de Coordinación Metropolitana debe aprobar el proyecto de convenio. El segundo paso es que el convenio sea aprobado por el cabildo de al menos dos municipios metropolitanos" señaló Martinez.

"Una vez cumplidos estos pasos, la Agencia podrá existir jurídicamente e iniciar sus funciones. Los municipios que no deseen adherirse, de momento, no están obligados a realizar el acuerdo de adhesión. Cualquier municipio podrá integrarse en el momento que lo decida, aprobando el convenio en su cabildo cuando le convenga", aclaro la titular del Imeplan; pese a ello la conformación de la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos no pudo concretarse.

Patricia Martinez, titular del Imeplan, durante su participación en la Sesión Ordinaria. EL INFORMADOR / H. Figueroa

