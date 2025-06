CAABSA deberá subsanar los rellenos sanitarios de Los Laureles y Matatlán en menos de dos años

Este jueves el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y el Procurador de Protección al Medio Ambiente de Jalisco, Iker Frangie, dieron a conocer que luego de un juicio legal emprendido contra CAABSA Eagle, que operaba el manejo de la basura en Guadalajara y Tonalá, se llegó a un acuerdo en el cual la empresa se comprometió a subsanar, en materia medioambiental, los predios que por años se constituyeron como rellenos sanitarios al servicio de sus operaciones: Los Laureles y Matatlán.

"Dentro de las determinaciones que tomamos al inicio de la administración, fue demandar a CAABSA Eagle para el cumplimiento de la remediación, tanto de Laureles como de Matatlán. Tonalá fue sumamente solidario durante décadas en recibir los residuos de Guadalajara y de otros municipios, y lo que menos se merecía era que hubiera una remediación de estos predios. Sin embargo, CAABSA en un principio se negó a hacerlo, argumentando distintas cuestiones dentro del contrato. Demandamos, logramos inmovilizar cuentas bancarias de CAABSA, y finalmente ellos se sentaron en la mesa de la negociación", señaló el gobernador.

Te recomendamos: DIF Jalisco e IDEFT impulsan capacitación para personas adultas mayores

Fue así que, afirmó el mandatario, el día de ayer miércoles se llegó a la determinación de que la empresa se encargará de la remediación medioambiental de ambos predios en un plazo de no más de dos años, y como parte del compromiso, CAABSA estaría entregando una fianza de 341 millones de pesos.

"Originalmente se había planteado que la remediación, y el Presidente Municipal de Tonalá (Sergio Chávez) no me dejará mentir, se calculaba en Los Laureles alrededor de 120 millones. Pero lo que hicimos fue un esfuerzo adicional, y estamos cerrando en 341 millones este acuerdo para que se tuviera una fianza de cumplimiento. Es decir, no solamente obliga a la empresa, en un tiempo determinado, a cumplir con el acuerdo, sino que en caso de no cumplirlo tendrían que pagar una fianza por este monto", afirmó el mandatario, no sin antes añadir que además, de no cumplir, se reiniciaría el juicio que se inició contra la empresa.

"Creo que es un logro histórico en materia de justicia ambiental. El gobierno que encabeza nuestro gobernador Pablo Lemus, demuestra su compromiso con la agenda verde y con un futuro metropolitano sostenible. Los rellenos sanitarios, tanto de Los Laureles y de Matatlán, fueron un tema que durante décadas quedaron olvidados por CAABSA Eagle, y derivado de lo anterior, instruyó el gobernador a esta Procuraduría a presentar denuncias penales en contra de esta empresa por daños al medio ambiente", señaló por su parte Iker Frangie, quien, puntualizó, fue a través de métodos alternos que se logró establecer dicho acuerdo, que tendrá un plazo de cumplimiento de 24 meses.

Los trabajos de remediación consistirán en estudios de ingeniería para estabilizar y reconfigurar los terrenos donde se encontraban los tiraderos, considerando acciones que eviten riesgos de deslizamiento. También deberá hacerse la rehabilitación y sustitución de la cobertura de los residuos "que hoy están a cielo abierto", con material tipo tepetate, para la correcta impermeabilización del sitio.

" Con esta acción se evitará el ingreso de agua pluvial y la generación excesiva de lixiviados, así como la liberación no controlada de gases de efecto invernadero. Esto permite entonces la captación, transporte y almacenamiento de lixiviados, así como su posterior tratamiento. En la siguiente etapa será la gestión técnica de lixiviados", dijo el procurador, explicando que una vez cubiertos se implementará una red de cárcamos que permitan conducir y derivar los lixiviados para posteriormente tratarlos a través de evaporación en frío.

Al concluir los trabajos, añadió Iker Frangie, se deberá ejecutar un plan de reforestación con el objetivo de crear una barrera natural entre el entorno y el sitio de disposición final.

"Debo decir que es la primera vez que la empresa reconoce de manera absoluta su responsabilidad ambiental y acepta remediar. Sabemos también que este compromiso debía estar garantizado, por eso la fianza, pero tras el proceso penal debo reconocer la voluntad para firmar el acuerdo. Ahora estaremos muy vigilantes para que se cumplan a cabalidad los términos y condiciones de este acuerdo. Este acto no sólo representa un mecanismo de reparación integral con base al principio de justicia restaurativa, sino que reafirma el compromiso institucional con la legalidad, la protección de los recursos naturales y el bienestar colectivo", afirmó el procurador.

Luego de su intervención en el anuncio, ofrecido durante la sesión ordinaria de la Junta Metropolitana de Planeación del Imeplan, Lemus Navarro retomó la palabra para instar a Tonalá, en conjunto con El Salto, Zapotlanejo, Juanacatlán, y el oriente de Guadalajara, para que sea la ciudadanía quien decida sobre el vocacionamiento de estos predios, es decir, si desean, por ejemplo, que se construya un parque público o un bosque urbano, siendo el Gobierno de Jalisco quien corra con la inversión de la recuperación del espacio público, una vez que sea subsanado por CAABSA Eagle.

"Esta fianza de cumplimiento por los 341 millones de pesos va a obligar a la empresa, a su cumplimiento o a que nos pague esos recursos, y a nosotros a hacer la intervención. Pero bueno, confiamos en que la empresa cumplirá y es una gran noticia para la ciudad", finalizó al respecto de este tema el gobernador de Jalisco.

NA