Con la ampliación del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, el Estado de Jalisco se adhirió a la legalización de automotores provenientes de Estados Unidos, con un plazo máximo al 31 de diciembre de 2022.

Pero, ¿qué se necesita para regularizar un automóvil con registro norteamericano?

De primera mano es necesario generar una cita en línea en regularizaauto.sspc.gob.mx/, en donde se te solicitarán los siguientes datos

CURP del solicitante (Clave Única de Registro de Población)

NIV del vehículo (Número de Identificación Vehicular)

Código postal

Correo electrónico

Número de teléfono.

Una vez que obtengas tu cita en el módulo de tu preferencia deberás llevar contigo documentos que acrediten la propiedad del vehículo, el título de propiedad o la factura; una imagen impresa del NIV; identificación oficial; comprobante de domicilio; manifesto bajo protesta de decir la verdad; comprobante de la cita del REPUVE; el comprobante de pago de dos mil 500 pesos ante el SAT.

Cabe recordar que los autos que se pueden legalizar en México deben ser modelo 2016 o anteriores, fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá, además de que no deben ser deportivos, de lujo, eléctricos o blindados.

Tampoco deben tener reporte de robo o estar relacionado con algún delito y debe de cumplir con las normas vigentes del SEMARNAT.

También debe de ser un vehículo de capacidad máxima de 10 personas, incluido el conductor. Además, puede ser de gasolina, diésel o semilla-diésel (Híbrido).

Tanto para vehículos de transporte de personas y transporte de mercancías, es importante que no estén restringidos para su circulación.

En Jalisco se cuenta con dos módulos para la regularización de automóviles de procedencia extranjera, uno en el municipio de Tonalá con ubicación en Miguel Alemán No. 226, Tonalá Centro, C.P. 45400; y en Tesistán en Juan Gil Preciado No. 6735 Antigua Carretera a Tesistán, Col. Nuevo México, C.P. 45138.

Buscar regular en Jalisco

Al corte del pasado jueves 27 de octubre, en el Estado 321 vehículos extranjeros fueron regularizados. Sin embargo, la legalización avanza de manera lenta debido al desconocimiento de la población acerca de la ampliación del programa.

En búsqueda de algún ciudadano que haya regularizado su vehículo, Víctor Maldonado, conductor de una camioneta tipo van de la marca Toyota, de procedencia americana que data del año 2003, el chofer afirmó que no ha realizado el trámite debido a que desconocía cómo hacerlo, además de que los módulos son muy lejanos.

"Yo no sabía que aquí ya se podía hacer eso, pero la verdad está muy lejos ir hasta Tesistán o Tonalá en un día cualquiera, además no tengo dinero para eso y aquí nunca nos habían dicho nada, entonces pues mejor no, ya si vemos que algo pasa pues lo volveré a pensar”, refirió.

