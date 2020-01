Atención de Insabi, en centros de salud federales

El recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) atenderá a los 69 millones de mexicanos sin seguridad social en los centros de salud regulares, aquellos con servicios ampliados, las Unidades Médicas del IMSS-Bienestar (ninguna está en Jalisco), las Unidades de Especialidades Médicas y en los hospitales comunitarios y generales que están a cargo de la Secretaría de Salud federal.

A través de un comunicado, la nueva dependencia de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acentuó que además de análisis, estudios, hospitalización, diagnósticos e intervenciones quirúrgicas, los beneficiarios también recibirán medicamentos de manera gratuita con sólo acudir a esos espacios con la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el acta de nacimiento.

En las instalaciones se realizará un registro para dar continuidad con el expediente médico de los pacientes y se dará una atención primaria de valoración.

En caso de ser requerido, se pasará al siguiente nivel de revisión.

Si se les niega la atención en los sitios indicados o se les cobra, podrán quejarse en las contralorías estatales, en los órganos de fiscalización de las entidades o en los de control interno de las secretarías de Salud.

En el documento agregó que no se suspenderán partos u operaciones programadas, ni el suministro habitual de medicamentos sin costo para quienes lo requieran.

Antier, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) resaltó que, tras la extinción del Seguro Popular, los jaliscienses sin seguridad social podrán acudir a las dos unidades del Hospital Civil, a 582 centros de salud y a 35 hospitales a su cargo.

Se estima que en la Entidad hay tres millones de personas en esa situación.

La SSJ agregó que la atención gratuita no se dará en los Servicios Médicos Municipales, como en Guadalajara y Zapopan, pues al concluir los convenios con el Seguro Popular, será el Insabi el que determinará la relación con los municipios.

El titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, prometió que se atenderán todas las enfermedades, incluyendo las que son más costosas, como el cáncer y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Además, se dará base a trabajadores, aumentará el personal sanitario y se aprovechará la experiencia de los que laboraban en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

Se espera que los recursos para el Seguro Popular en Jalisco pasen al Insabi. EL INFORMADOR/A. Camacho

Atención médica gratuita, pese a la falta de recursos: Salcedo

Aunque el Gobierno federal todavía no publica las reglas de operación del recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y debido a esto los estados no cuentan con presupuesto extra para brindar atención médica gratuita a las personas que no cuentan con seguridad social, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) afirmó que el beneficio está garantizado en la Entidad.

El ex director de Seguro Popular en Jalisco, Francisco Javier Salcedo Vega, estimó que ante la desaparición del organismo, la SSJ se encargará de los 2.5 millones de afiliados.

Aclaró que se espera que el Estado obtenga al menos tres mil millones de pesos por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para la atención de los beneficiarios del extinto Seguro Popular.

Salcedo Vega reiteró que el presupuesto extra se precisará cuando se den a conocer las reglas de operación del Insabi, proceso que podría tardar hasta seis meses.

“No lo vamos a tener claro en tanto no terminen las autoridades centrales del Insabi de hacer todo el andamiaje jurídico, legal y normativo. En la Ley General de Salud hay una reserva de 180 días”, dijo.

El funcionario reiteró que el tratamiento de enfermedades de alto costo, como el cáncer y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), está asegurado.

“Está previsto que el Fondo de Gastos Catastróficos, que existió para el Seguro Popular, se transforme en el Fondo del Bienestar. Quienes ya están en las carteras de atención pasan automáticamente”.

Antier, la SSJ indicó que las personas sin seguridad social podrán ser atendidas en las dos unidades del Hospital Civil y en 582 centros de salud y 35 hospitales a cargo del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco.

Sin seguridad social, 641 mil en la Zona Metropolitana

Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), de los 4.8 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), 641 mil no tienen ningún tipo de seguridad social. En Zapopan hay 231 mil personas en esa situación y en Guadalajara, 124 mil.

Además de análisis, hospitalización, diagnósticos e intervenciones quirúrgicas, los beneficiarios también recibirán medicinas de manera gratuita.

El servicio en Zapopan, sin cambios. EL INFORMADOR/F. Atilano

Garantizan “bajo costo” en zapopan

La extinción del convenio con el Seguro Popular no afecta la atención en los Servicios de Salud Zapopan, dijo Miguel Ricardo Ochoa, director médico del organismo.

Recordó que el contrato que tenían era específico para cubrir atención de ginecobstetricia y algunas cirugías. La mayoría de los servicios no se cubría.

“Lo que hace Trabajo Social es una valoración de buena fe, donde la gente nos dice ‘no tengo, no puedo’ y en muchos casos no se les cobra”.

Subrayó que el año pasado dieron alrededor de cuatro mil 300 servicios a afiliados al Seguro Popular, principalmente pacientes obstétricas por parto.

Según el tabulador de cuotas 2019, en el Hospital General de Zapopan se cobran cuatro mil 300 pesos por parto natural y cinco mil 400 por cesárea.