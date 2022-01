Así puedes tramitar tu cita para la licencia de manejo

Si tu licencia de conducir está a punto de vencer o requieres obtenerla por primera vez, debes realizar tu trámite ante la Secretaría de Transporte del Estado, y debido a la contingencia por el COVID-19 debes obtener tu cita en línea para que puedas ser atendido.

Lo primero que debes hacer es ingresar a la página https://citas.jalisco.gob.mx/transporte/client/index y dar click en “Agendar” para comenzar el proceso. A partir de ello se desplegarán las ubicaciones de las 11 sedes (de las cuales solo cuatro cuentan con la opción para emitir licencias nuevas).

Al elegir una sede para realizar el trámite se abrirá una nueva ventana en la cual el usuario deberá llenar un formulario con sus datos personales (nombre, apellidos, correo electrónico, teléfonos y CURP), así como un calendario para elegir la fecha en la cual se desea acudir.

Ahí mismo se le proporcionarán a la persona interesada en el trámite las opciones para realizar el pago previo a acudir a la cita para agilizar tiempos. No se aceptan transferencias bancarias y se requiere presentar el comprobante de pago original y copia al acudir a la cita.

De acuerdo con el director de Licencias y Registro de Conductores de la Setran, Gabriel Ramírez, actualmente el periodo para agendar una cita son 20 días naturales, por lo cual la persona interesada en adquirir su licencia debe tomar sus tiempos.

Actualmente dijo, se atienden a hasta 800 citas diariamente en las oficinas principales, ubicadas en la Setran, mientras que en el resto de los módulos se tiene una capacidad para atender a hasta 150 personas por día por sede.

“El sistema de citas no lo administramos nosotros, se administra desde la Secretaría de Administración, pero desde que entró esta administración se amplió el horario, donde hasta las 6.30 de la tarde se emiten citas. Está muy fluido. Aquí en la Setran atendemos 10 citas cada 10 minutos y en los otros se atienden cinco espacios cada 10 minutos. Todo esto lo hacemos para mantener la sana distancia y la no acumilación de personas por el tema de la pandemia por el COVID-19”, explicó el director. El trámite, añadió, no debe tardar más de 30 minutos.

La Setran recomienda que no se haga caso a “coyotes” o presuntos gestores que se ofrezcan a realizar la cita o el trámite, ya que en muchas ocasiones las licencias entregadas son falsas, lo cual además se convierte en un delito por el cual el automovilista podría pasar hasta seis años en prisión, de acuerdo con el Código Penal del Estado. “El trámite es personal, nadie puede venir a hacer el trámite por otra persona para evitar actos de corrupción”, añadió el director de licencias.

Costos de las licencias y permisos para Jalisco 2022

Licencia Nueva Refrendo Adulto mayor nueva Adulto mayor refrendo Automovilista $792 $664 $396 $332 Chofer $893 $792 $447 $396 Motociclista $455 $430 $228 $215 Conductor de Servicios $1085 $991 $543 $496 6 meses 1 año Permiso de menor moto $484 $991 Permiso de menor automovilista $684 $991 Certificación de conductor de servicios: $71 Certificación: $52 Corrección de datos en los primeros cinco días: $207

Requisitos para licencia de conducir nueva

Identificación oficial vigente.

La edad mínima para obtenerla de 18 años, 1 día cumplidos.

Comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la dirección del INE (no mayor a 90 días).

CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga.

Todos los documentos en original y copia.

Aprobar los exámenes de conocimientos viales y práctico de manejo.

Presentar la constancia del curso vial (aplica solo para permiso de menor de edad, transporte público, taxis y vehículos de plataforma en todas sus categorías).

Requisitos para refrendo de licencia de conducir

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la dirección del INE. (No mayor a 90 días)

CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga.

Todos los documentos en original y copia.

Presentar la constancia del curso vial (aplica solo para permiso de menor de edad, transporte público, taxis y vehículos de plataforma en todas sus categorías).

Para más información

La Secretaría de Transporte cuenta con el teléfono 33 3819 2400, extensiones 12419, 12425 y 12426, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

