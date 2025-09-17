Claudia Sheinbaum: “Ninguna potencia extranjera decide por los mexicanos”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó este 16 de septiembre que “ninguna potencia extranjera decide por los mexicanos” al encabezar su primer Desfile Cívico-Militar en el Zócalo de la Ciudad de México. La Mandataria, también comandante suprema de las Fuerzas Armadas, subrayó que a lo largo de la historia algunos han buscado apoyo externo para calumniar a México o intervenir en sus asuntos, recordando ejemplos como la llegada de Maximiliano de Habsburgo y el golpe de Estado de Victoriano Huerta.

“Hoy, con gran entereza, es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia, y por ello ninguna injerencia es posible en nuestra patria”, expresó Sheinbaum. La Presidenta destacó que la libertad y la soberanía de México dependen del pueblo, y que la democracia verdadera reside en su gente y no en privilegios.

Durante su mensaje, hizo un llamado a la unidad y la justicia: “El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía”. Asimismo, aseguró que México seguirá siendo símbolo de paz y cooperación mundial, defendiendo la autodeterminación de los pueblos.

Sheinbaum recordó a los héroes y heroínas de la independencia, como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez y Vicente Guerrero, destacando la vigencia de sus ideales.

