Asesinato de Aristóteles, un desafío al Estado mexicano: gobernador

El gobernador de Jalisco expresó su enérgica condena al asesinato de su predecesor, Aristóteles Sandoval ocurrido tras un ataque directo en un bar de Puerto Vallarta.

El mandatario aseguró que esto no es solo un duro golpe para la familia Sandoval, sino para todo el estado.

"Lo que acabamos de vivir no solo es un homicidio, es un desafío contra el Estado mexicano. Es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro: no nos van a doblar", dijo en la parte central de su mensaje en video.

El gobernador dijo a los ciudadanos de Jalisco que es un momento de estar unidos, "para enfrentamos a delincuentes que buscan sumir a nuestro estado en el miedo y la zozobra".

SR