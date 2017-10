Aseguran 331 motocicletas en operativo contra motoladrones

Desde el 20 de septiembre un total de 331 motocicletas han sido recogidas por las autoridades en el marco del operativo contra motoladrones que llevan en conjunto la Policía de Guadalajara, la Secretaría de Movilidad y la Policía Federal.



Salvador Caro Cabrera, comisario general de la corporación tapatía, indicó que más de 10 mil vehículos, en su mayoría motos, han sido revisados en la ciudad. Aseguró que el operativo no tiene precedentes.



"Este operativo conjunta el esfuerzo de la Policía de Guadalajara, la Policía Federal y la Secretaría de Movilidad. Para la Comisaría de Guadalajara esto es sumamente significativo porque implica unir esfuerzos en los tres órdenes de gobierno para combatir la comisión de delitos desde motocicletas".



"Hasta hoy tenemos mil 869 folios aplicados por parte del Estado y 527 por parte de la Dirección de Movilidad municipal. Han sido detenidas 331 motocicletas, 18 autos particulares y tres taxis".



Precisó que el operativo ya ha rendido frutos pues seis personas ya fueron remitidas al Ministerio Público por conducir motos robadas. Destacó además que en la zona de Chapultepec, que por años ha tenido problemas con motoladrones, ya no han tenido reportes de robo con esa modalidad desde que inició el operativo.

#AlMomento un menor de edad y dos jóvenes de 22 y 24 años fueron detenidos por trasladarse en motocicletas con reporte de robo pic.twitter.com/Dbx4tUNImL — Policía Guadalajara (@PoliciaGDL) 3 de octubre de 2017

"El operativo es un estrategia disuasiva para la comisión de los delitos y para la persecución efectiva para detener en flagrancia a quienes conducen un vehículo o motocicleta robada.



El comandante operativo de la Policía Vial, Héctor Llamas, explicó que los operativos consisten en la instalación de módulos semifijos para detener a motociclistas que infrinjan la ley, ya sea por no portar casco, no tener placas, no llevas chaleco o tener exceso de pasajeros.



Mientras que el comisario Juan Pablo Sánchez de la Policía de Guadalajara señaló que ellos realizan los operativos de forma similar para detener a los motociclistas que infrinjan los reglamentos municipales y así detectar a personas que circulan con motos robadas y otros delitos.



Sergio Santos, presidente en Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), se dijo satisfecho con los resultados obtenidos y consideró que es una buena solución para disminuir la incidencia delictiva.



"Esperemos que logremos disminuir los delitos. Esta es una muestra de que sí se puede trabajar de forma coordinada".