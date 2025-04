¿Sueles dejar propina en un restaurante? ¿Cuánto? ¿El 10% o el 15%? ¿Más? En la Cámara de Diputados avanzó en comisiones la llamada “Ley Propina” a favor de personas trabajadoras de gasolineras, hoteles, restaurantes, bares, empresas de entretenimiento y similares.

La promueve el diputado y líder sindical morenista Pedro Haces, heredero del sindicalismo charro del PRI, pero en versión Morena. Por eso la iniciativa tiene posibilidades.

Propone reformar la Ley Federal del Trabajo con tres propósitos:

1) Garantiza el salario mínimo a quienes dependen de propinas al prohibir que una empresa formal opere con trabajadores cuya ganancia se basa sólo en propinas o su salario sea inferior al mínimo y las propinas el complemento.

2) Regula el reparto equitativo de las propinas e incorpora el concepto en las cuentas de consumo –salvo que se entregue de manera directa y exceptuando las gasolineras– para que quede constancia, sin que sea obligatoria para el cliente.

3) Habilita a inspectores laborales para sancionar faltas a esta norma.

El diputado Haces calcula que en el país hay alrededor de 2.2 millones de “propineros” que serían beneficiados.

Este sector es uno más de los muchos estratos de trabajadores informales y precarizados del país.

Dos ejemplos. La cuenta en redes @terrorrestaurantesmx, dedicada a publicitar abusos laborales de la industria restaurantera, generó una base de datos abierta con denuncias de empleados y ex empleados de 347 restaurantes en todo el país (25 de Guadalajara).

En total, 141 no integran las propinas como parte del salario según marca la ley; 163 no reparten las propinas o las entregan a puestos gerenciales que más ganan. Y 81 establecimientos registran a sus trabajadores con un salario inferior mientras que 127 no les dan IMSS.

Rosy Trejo, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), comentó que en estos sectores es común la retención parcial o total de las propinas por parte de empleadores y aprovechan vacíos legales para mantener esquemas de pago injustos.

“Las propinas son utilizadas por los empleadores para completar salarios bajos o incluso son administradas de manera arbitraria, sin transparencia”.

La Copa del Mundo FIFA 2026, comentó la especialista, representa un alto riesgo de precarización laboral en los empleos temporales que se van a generar.

Sólo me genera una duda. Incorporar la propina a la cuenta, ¿implicaría cargarle también el cobro de impuestos? ¿Los “cerillitos” en supermercados deberán tener un salario mínimo?

Y ustedes, ¿qué opinan de la propuesta?