Sheinbaum inconforme con la decisión que tomó el INE

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a cuestionar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibirle hablar públicamente sobre la próxima elección del Poder Judicial, al señalar que su intención no es respaldar a ningún candidato, sino fomentar la participación ciudadana en el proceso electoral programado para el 1 de Junio.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria informó que, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, se interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la resolución del INE. El objetivo es que puedan difundirse los spots que invitan a la ciudadanía a acudir a las urnas.

“Más bien se hizo un recurso para el Tribunal Electoral por parte de la Consejería Jurídica. Estamos en espera de qué dice la Sala Superior del Tribunal Electoral (…) sobre los spots que estábamos difundiendo y que el INE dijo que ya no se podían difundir. Eran solamente promoción para el día”, explicó la mandataria.

Al ser cuestionada sobre la decisión del INE de limitar su participación en la promoción del proceso electoral, Sheinbaum reiteró su desacuerdo con la medida. Argumentó que no se está favoreciendo a ningún perfil en particular y que como presidenta no le corresponde inclinarse por ninguna candidatura, aunque tenga opiniones personales.

“Pues está mal, porque estaría mal si nosotros estuviéramos promoviendo a un candidato o una candidata, eso no debe ser. O que estuviéramos hablando mal de un candidato o una candidata (…) Pero sí podríamos estar diciendo aquí en la mañanera, pues para que la gente participe. Ese es el objetivo, que la mayor parte de la gente participe en este nuevo ejercicio”, afirmó.

La elección del Poder Judicial,prevista por primera vez para el año 2025, forma parte de la reforma propuesta por el Ejecutivo, que busca abrir a votación popular los cargos en ese poder del Estado. La difusión institucional de esta consulta ha generado tensiones entre el Gobierno Federal y el árbitro electoral.

KG