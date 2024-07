A las 10:15 de la mañana entró al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el cuerpo de Enrique Javier Alfaro Anguiano, quien fue rector de la casa de estudios, del primero de abril de 1983 al 31 de marzo de 1989.

Su fallecimiento se dio el pasado martes 09 de julio, a los 82 años de edad, y es este jueves cuando la UdeG le rindió un homenaje póstumo de cuerpo presente en el Paraninfo, el máximo recinto de la comunidad universitaria.

A su llegada, fue honrado por dos guardias de honor, la primera conformada por su familia, y en la que se encontró el gobernador de Jalisco, y la segunda por el consejo de rectores, en la que se encontró el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí.

Fue Villanueva Lomelí quien brindó un breve currículum del ex rector, quien impartió clases como ética, etimología y derecho agrario, y quien fuera también director del SEMS, así como secretario general de la UdeG, entre otros cargos.

“Valoramos sus aportes como rector de la Universidad de Guadalajara. En su administración no podemos olvidar que se dieron los primeros pasos para la muestra de cine mexicano en Guadalajara en 1986, la Feria Internacional del Libro en 1987 y la edición del 88, y un tema por demás relevante en cuestión de la conservación del medio ambiente, porque en su administración se obtuvo el importante decreto presidencial que declaró la Reserva de la Biosfera de Manantlán en 1987”, destacó el rector durante su intervención.

Por eso y más, añadió, es que la casa de estudios llevó a cabo este homenaje, para reconocer el legado educativo y social que dejó Alfaro Anguiano durante su paso por la UdeG y por su entrega a la profesión docente, así como por su convicción al defender a la universidad en la década de los años 20.

“En la política las cercanías por interés se usan o se utilizan. En política las distancias por convicción se admiran y se respetan. Don Enrique fue un hombre de convicción y por eso se le respeta. Muchas gracias”, finalizó su participación Villanueva Lomelí.

En su intervención el gobernador de Jalisco también destacó el liderazgo que tuvo su padre desde muy chico, pero también la convicción que tuvo para siempre defender a la UdeG y servir siempre a esta casa de estudios, teniendo la oportunidad de encabezar otras trincheras públicas y de gobierno.

“Estoy muy contento de poder haber acompañado a mi padre en su último recorrido hacia su universidad, al lado de mis hijas, al lado de mi familia, me faltó Joana y me faltó Natalia porque no pudieron estar aquí , pero todos estamos unidos y agradecidos con la vida por habernos permitido tener cerca un hombre como mi padre. De corazón, rector, gracias por recibirnos hoy, a ti y a toda la comunidad universitaria. Gracias por tus palabras, por tu mensaje, gracias a mamá por ser una gran compañera de mi padre. Y sobre todo, gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este día tan importante. Al final, fue un hombre que vivió a tope, un hombre que decidió hacer algo con su vida, que decidió no resignarse a lo que a lo mejor a él le tocaba y que demostró con hechos, con valentía, con congruencia, que cuando se defienden las convicciones, que cuando se lucha por lo que uno cree, al final la gente te lo reconoce. Y yo sé que mi padre tendrá el cariño de la comunidad universitaria siempre y por eso, gracias jefe, de corazón”, finalizó el mandatario estatal.

La doctora Esmeralda Matute Villaseñor, académica de la UdeG, tomó el micrófono para recordar un poco de la historia que unió a su familia con el ex rector, y que demostró cómo desde la infancia supo sortear los obstáculos que se le presentaban, pero que no le quitaron las ganas de estudiar y destacarse académica y socialmente, pero también siendo un soporte para su familia.

Entre las guardias de honor montadas por las y los presentes se encontró por ejemplo la conformada por representantes de Movimiento Ciudadano, entre quienes se encontraron el gobernador electo, Pablo Lemus Navarro; el dirigente nacional de MC, Dante Delgado; la alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el ex candidato por la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez; la senadora Mirza Flores; el representante del Partido en Jalisco, Manuel Romo, y el encargado de la transición de Gobierno, Salvador Zamora.

También se hizo una guardia de representantes de las Cámaras del Estado, del Poder Judicial, de munícipes y diputaciones de Jalisco.

“Con nuestra solidaridad y pésame a las entrañables familias Alfaro Anguiano y Alfaro Ramírez, hoy nos condolemos por la pérdida física de nuestro ex-rector don Enrique Alfaro Anguiano. Hombre de firmeza y certidumbre que también lo fue, generosidad y humanismo condujo el rumbo de nuestra comunidad con vocación educativa y congruencia ejemplares. Luchó incansablemente por la educación pública laica popular y gratuita. Su convicción por la educación de la juventud universitaria no tuvo límite”, externó el maestro emérito de la UdeG, Manuel Jurado Parres.

El cuerpo de Enrique Javier Alfaro Anguiano partió del Paraninfo hacia las 11:30 horas de la mañana, para recorrer su último camino hacia el que será su eterno descanso.

Entre las y los asistentes al homenaje se encontraron líderes de la Casa de Estudios, así como funcionarios y funcionarias del Gobierno de Jalisco para acompañar al mandatario estatal, hijo de Alfaro Anguiano.

