Aristóteles pide a ediles no distraerse con tema electoral

El interés por participar en la próxima contienda electoral ha permitido que se descuide la vigilancia y seguridad en las calles, por lo que el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, hizo un llamado a los funcionarios que busquen un cargo público para que renuncien y se enfoquen en una sola cosa.

“Debemos estar concentrados 100%, 1000% en el tema de seguridad, y ¿qué está sucediendo? la distracción de muchos actores en los niveles municipales, hoy está generando un tema de atención en el tema de seguridad”.

Dijo que no se puede perder tiempo, no se permiten distracciones ni puede haber incertidumbre en cuestión de seguridad, pues en muchos municipios se están disparando los delitos, y mucho se debe a la falta de atención de sus funcionarios quienes, por aspiraciones electorales, no se enfocan en lo prioritario.

Funcionarios, con responsabilidad en materia de seguridad, interesados en contender en la próxima elección, deben dejar sus cargos ya. No debe haber distracciones.

El NSJP no es el problema, somos nosotros como autoridades los que debemos insistir en una capacitación permanente. — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 22 de noviembre de 2017

“La movilización de las organizaciones delictivas, la captura de muchas de sus cabezas nos está generando problemas. La falta de patrullaje, atención y vigilancia en las colonias nos está generando un impacto en la seguridad”.

Además, pidió a la Agencia Metropolitana de Seguridad y a todos los presidentes municipales, que informen los avances en la estrategia de seguridad que se acordó con el Estado, para definir quién está trabajando y quién no.

Uno de los focos rojos en toda la metrópoli es el homicidio y el robo, por lo que se necesita el apoyo de parte de las policías municipales.

“No podemos distraer la más mínima atención, tiempo y recursos de los funcionarios responsables de la seguridad pública municipal, estatal y federal, por eso he actuado con este rigor”.

Por otro lado, señaló que ya tiene algunos perfiles para que ocupen el cargo que dejan Miguel Castro Reynoso y Francisco Ayón López, al frente de las secretarías de Desarrollo e Integración Social (Sedis) y Educación, respectivamente.

Será la próxima semana cuando dé a conocer los nombres de quienes deberán continuar con los trabajos en ambas secretarías.

“Ya tengo los perfiles, ya sólo hace falta la última decisión, y es gente que conoce perfectamente bien cada una de las secretarías, los programas, las metas e indicadores que hay que alcanzar”.

LS