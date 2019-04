Aprueban contratación de empleados para canal de televisión del Congreso local

Para operar el nuevo canal de televisión del Congreso del Estado, la Comisión de Administración autorizó la contratación de ocho empleados que tendrán sueldo entre 35 mil y 12 mil pesos mensuales.

Samuel Muñoz Gómez, director del Sistema de Radio y Televisión del Congreso del Estado, informó que solicitó 15 contrataciones y por el momento se autorizaron ocho perfiles que afirmó fueron seleccionados por su conocimiento técnico.

"Durante el periodo vacacional vamos a estar entrevistando a más gente, mi objetivo es que regresando de vacaciones estén los otros siete perfiles todos bien calificados", explicó. Reiteró que la intención es que inicien operaciones el 30 de abril.

Muñoz Gómez reconoció que no realizaron convocatoria abierta para contratar al personal, explicó que para ocupar algunos de los espacios invitó a personas que colaboraron con él cuando fue director del canal de Gobierno del Estado. La proyección es que la nómina anual del canal sea de tres millones 60 mil pesos.

Los diputados Enrique Velázquez del PRD y Arturo Lemus de Morena votaron en contra de las contrataciones, argumentaron que no se les entregó la información sobre los perfiles y la operación del canal. El presidente de la comisión, Oscar Herrera Estrada, aseveró que los detalles de las nuevas plazas se les entregaron a los coordinadores parlamentarios quienes debían informar al resto de los legisladores.

Autorizan retiro voluntario

Legisladores de la Comisión de Administración dieron cuenta del informe de la Secretaría General del Congreso que reporta que Samuel López Kim cumple con los requisitos para sumarse al programa de retiro voluntario. Aunque durante la pasada Legislatura no se desempeñó en el Congreso, se sostiene que su licencia actual no tiene más de seis meses. López Kim, sobrino del ex secretario de gobierno Roberto López, recibirá pago de 401 mil pesos por dejar su plaza. Ingresó a la plantilla del Congreso estatal hace poco más de siete años. Este es el tercer empleado que se adhiere al plan de retiro voluntario.

Darán "bonos" por día de la madre y del niño

Con el argumento de que son parte de las prestaciones contempladas en las condiciones generales de trabajo, fue autorizada la entrega de incentivos a empleadas de base del Congreso estatal, en sustitución al festejo del día de la madre. Se depositarán 980 pesos adicionales a su sueldo, a 221 trabajadoras que son madres. También se aprobó la entrega de 500 pesos como apoyo por el festejo del día del niño. Cada empleado recibirá 500 por hijo, lo que implica la erogación de 220 mil 500 pesos.

LS