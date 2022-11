Antonio Pérez, autos, empresas y política

Antonio Pérez Garibay es actual diputado federal por Jalisco, perteneciente a la bancada de Morena. En su labor dentro de la Cámara de Diputados se conforma como secretario de las comisiones de la Defensa Nacional y la Marina, además de ser integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

“Esta es la primera oportunidad que tengo en el ámbito político, yo vengo de la iniciativa privada, y ahora que llegué a la Cámara de Diputados he logrado hacer una gran relación con todos los actores, de todos los partidos. Con el diálogo es que se ha podido llegar a distintos acuerdos para impulsar las iniciativas en beneficio de nuestro país, ésta ha sido mi mayor virtud”.

“Toño” Pérez es conocido por ser el papá del corredor profesional de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez; sin embargo, su éxito radica en el crecimiento que ha tenido a lo largo de su trayectoria, hasta llegar a convertirse en un empresario de relevancia para Jalisco.

Con orgullo cuenta que su familia siempre fue de escasos recursos. Nació y creció en la Colonia Del Fresno de Guadalajara. Desde muy pequeño salió a las calles a ganar sus primeros pesos boleando calzado en la zona de Chapultepec, y posteriormente trabajó de mesero.

También fue taxista y poco a poco fue haciéndose de recursos para comprar su primer auto y entrar entonces al negocio de la compra-venta de vehículos.

De la misma forma que sus hijos “Checo” y “Toño”, Pérez Garibay incursionó en el mundo de las carreras automovilísticas, llegó a ser campeón nacional de la Copa Marlboro en 1987, de ahí es que inculcó el amor por el automovilismo a sus tres hijos. Cuenta que al encontrarse trabajando en un taller mecánico fue que comenzó a desarrollar su gusto en el mundo automovilístico, y a partir de ello comenzó a buscar apoyos para patrocinio, dándole triunfos a marcas como Calzado Canadá y Euzkadi.

Es esto lo que le ha dado las capacidades para la negociación y el conocimiento, claves que lo han llevado a generar importantes consensos dentro de la Cámara de Diputados, donde cabildea con otras bancadas para trabajar principalmente en propuestas en materia empresarial, de seguridad y social, además de dialogar para liberar y aprobar las propuestas presentadas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con quien comparte ideologías.

Un ejemplo de ello es la necesidad de que las fuerzas armadas extiendan su operación en las calles en apoyo a las Policías civiles. “Es mucho el trabajo que se requiere, necesitamos innovación e inteligencia en materia de seguridad, mayor inversión, capacitación, equipamiento, mayor presencia de policías estatales y municipales en las calles, pero al mismo tiempo reforzar, que es lo que viene a hacer la Guardia Nacional”.

Para Pérez Garibay, quien también es padre de Paola Pérez Mendoza, la familia es el principal motor para trabajar todos los días. “Sin duda mi familia es lo que me mueve, es mi mayor motivación. Recuerdo con mucho cariño a mi madre: Juanita Garibay Guerrero, ella era mi motor, pasamos carencias; sin embargo, ella me enseñó que lo económico no lo es todo en la vida, las cosas de mayor valor no tienen precio y una de ellas es la familia”.

Asegura que ha dejado en manos de su hijo “Toño” los negocios que construyó antes de llegar a la política, pero que ésta es ahora la vía que ha elegido para contribuir a Jalisco y a México desde la trinchera en la que se encuentra.

En cuanto a sus aspiraciones políticas detalló que desea ser gobernador de Jalisco.

“Tenemos todo para ser potencia, no sólo en México, también a nivel internacional. Tengo la visión de un Estado más seguro, más próspero. Con la suma de esfuerzos entre Gobierno, iniciativa privada y la ciudadanía podemos impulsar el desarrollo de Jalisco y sus familias”.